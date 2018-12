Kriminelle ghettobørn og racistiske danskere: Cekic og Melchior nedbrød fordomme på muslimsk friskole

- Jeg har selv været meget fordomsfuld engang. Da jeg var yngre, tænkte jeg, at jøder var sådan nogle, der slog muslimer ihjel, og at danskere var racister, siger Özlem Cekic.

250 børn er samlet i kantinen på Al-Salahiyah Skolen. Nogle er danskerblege, andre er mørkglødet i huden. Nogle er lyshårede, andre har tørklæde på. Tilfælles for dem alle er, at de går i 7.-9. klasse - nogle på Odense Friskole, andre på den muslimske værtskole.

- De tænker: Hvordan kan de to gå sammen? Og det handler ikke om, at en gammel mand går sammen med en ung kvinde. Nej, det handler om, at det er en jøde, der går sammen med en muslim.

- Det handler om at bringe folk sammen. Grundtesen er, at venskaber vaccinerer én mod fordomme, siger Özlem Cekic.

Oplægget på Al-Salahiyah Skolen er det ene af tre arrangementer på friskoler rundt omkring i landet, hvor muslimen Özlem Cekic og jøden Bent Melchior forsøger at nedbryde fordomme mellem forskellige religioner. Dels ved at fortælle om deres egne personlige erfaringer, og dels ved at elever fra muslimske og kristne friskoler møder hinanden - og måske endda bliver venner.

Farlige ghettobørn

Muslimske friskoler har mange gange været under beskydning fra politisk hold. Dansk Folkeparti har for eksempel foreslået at tage tilskuddet fra de skoler, der underviser i arabisk. Det gør Al-Salahiyah Skolen - to timer om ugen. Derudover kommer halvdelen af eleverne fra Vollsmose, der gang på gang popper op på regeringens ghettoliste. Og det er alt sammen med til at skabe fordomme, mener Özlem Cekic.

- De bliver marginaliseret det sted, de bor. De bliver marginaliseret det sted, de går i skole. Der er ikke noget at sige til, at mange føler sig marginaliseret. Men hvis de skal blive til demokratiske samfundsborgere, så kræver det, at de føler sig som en del af samfundet, og det er vores opgave at sørge for det, siger Özlem Cekic.

Netop det at føle sig marginaliseret kender Fatemah Chaaban på 15 år. Hun går i 9. klasse på Al-Salahiyah Skolen og har selv boet i Birkeparken i Vollsmose indtil for fire år siden.

- Man hører meget om kriminelle indvandrer og alt det dårlige, der sker i Vollsmose. Men jeg har aldrig følt, at det var et farligt sted. Man hører aldrig om alle dem, der gerne vil arbejde og yde en indsats i det danske samfund, siger Fatemah Chaaban.

Hun synes da også, at besøget fra Odense Friskole har været rigtig godt. Både for at vise at alle indvandrer ikke er nogen banditter - men faktisk også den anden vej.

- Vi har lidt vores egen verden her på skolen, hvor der kun går muslimer. Men vi skal jo ud af skolen på et tidspunkt, og så er det godt, at vi har den her slags møder med andre skoler: Vi lærer noget om dem, og de lærer noget om os.