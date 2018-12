Kortfilms-vinder fra Odense tættere på Oscar

Når Hollywood blænder op for den 91. udgave af The Academy Awards til februar, bliver det måske med en OFF-vinder blandt de nominerede. Kortfilmen "Detainment", der vandt OFF's hovedpris ved dette års festival, er blandt de 10 shortlistede kortfilm til den prestigefyldte Oscar.

At blive shortlistet betyder, at man er nået gennem det første nåleøje og er blandt de 10 film, der fortsat er med i kapløbet om en nominering og endelig den prestigefyldte Oscar.

Det var OFF's Oscar-kvalificerende H.C.A Award-jury, der sendte filmen videre til The Academy-nomineringsudvalget, som også er begejstret for kortfilmen, der er instrueret af irske Vincent Lambe.

- Filmen har nogle utrolig dygtige og på samme tid hjerteskærende præstationer fra to meget unge skuespillere. Sjældent støder man på en så gribende og slagkraftig film som denne. En fortælling om, hvordan vi alle længes efter at blive tilgivet, længes efter at blive elsket, lige meget hvor afskyelig en kriminalitet, vi har begået, udtalte jurymedlemmerne Iben Hjejle, Mads Riisom og Anders Refn efter deres kåring af vinderfilmen på OFF.