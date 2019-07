Kontrol har reduceret ulovligt storfiskeri af krebs

Udsætning af ruser. Dykkere der systemetisk rydder hele områder for krebs og medbringer store tanke til at putte krebs i med henblik på illegalt videresalg.

Beslaglægger ruser

Det er i sensommeren fra midt i juli til september, at krebsefiskeriet er bedst, og i sommeren 2017 havde Over Sø og Land store udfordringer med ulovligt fiskeri. Men et partnerskab med Odense Sportsfiskerklub om at føre tilsyn i området har hjulpet meget, forklarer John Juul Henriksen.

- De er her på alle mulige tidspunkter, hvor vi aldrig tidligere har anet, hvad der foregik. Så på den måde har vi fået en masse ny viden. Og når de f.eks. opdager ulovligt udsatte ruser, så kontakter de os, og så sender vi folk ud og henter ruserne dagen efter, siger han.

Fyns Politi har i øvrigt sagt god for, at Over Sø og Land kan beslaglægge de ulovlige ruser, de finder.

- De kan anses som hittegods, når der ikke står navn på. Så på den måde risikere de, der fisker ulovligt, at miste fiskeudstyr for en betydelige sum. Og vores indtryk er, at det - og samarbejdet med kontrollanterne fra Odense Sportsfiskerklub - har afhjulpet en stor del af det ulovlige krebsefiskeri, der var tidligere, siger John Juul Henriksen.