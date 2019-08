Kontorchef om tonen i påbud til Odense Aafart: Kunne være gjort smidigere

Birthe Papsø, kontorchef i By- og Kulturforvaltningen, beklager tonen og brugen af versaler i påbud til Odense Aafart. Men at Aafartens vinbar er ulovlig, fastholder hun.

Odense Aafart har haft vinbar på samme måde tidligere år. Hvad er ændret, siden det nu ikke længere er tilladt?

- Der er ikke noget, der er ændret. Det har heller ikke været tilladt de andre år, og vi kan da kun beklage, at vi ikke har set det tidligere.

I har sovet i timen?

- Det må man sige.

Odense Aafart mødes med en argumentation om, at alkoholbevillingen til bådene kun gælder, når de sejler, men ikke ved land. Er det sådan, det er?

- Det er fuldkommen korrekt. Han må ikke servere på pladsen, men han må gerne servere i båden, når han sejler. Til gengæld har vi jo på pladsen Nelle's, der driver café lige ved siden af.

Er forskellen på i år og tidligere år , at I hos kommunen har opdaget det, fordi Nelle's har gjort opmærksom på det?

- Sådan kan man ikke sige det. Vi havde opdaget det, inden vi fik henvendelsen fra Nelle's.

Hvis Odense Aafart sejler ud med båden, mens vinen serveres, er reglerne så overholdt?

- Så overholder de kontrakten. Det kan vi ikke have noget imod.

Odense Aafart rejser også en mere generel kritik af vilkårene for at drive å-sejlads, bl.a. spørgsmålet om tilsanding. Hidtil har Odense Kommune stået for at sikre, at åen er sejlbar. Nu skal Aafarten selv sørge for det. Hvorfor?

- Odense Kommune kan kun lovligt oprense åen, hvis det samtidig tjener nogle af de opgaver, vi i øvrigt har i forhold til f.eks. at sikre afvanding. Men da åen afvander fint, har vi ikke en legitim grund til at påtage os den opgave. Hvis vi gjorde det alligevel, ville man kunne klandre os for at yde erhvervsstøtte til Aafarten.

Det er ulovligt?

- Ja.

Odense Kommune har altså givet ulovlig erhvervsstøtte indtil nu?

- Det kan jeg sagtens forestille mig, man har gjort. Men vi må også sige, at vi hele tiden bliver skarpere på den del.

I en skrivelse fra dit kontor, Odense Aafart har modtaget, hæfter jeg mig ved, at tonen er meget direkte. Der anvendes f.eks. versaler. Er det almindeligt på dit kontor at skrive sådan til borgere og virksomheder?

- Nej, det er det ikke, og det beklager jeg. Det kunne nok have været gjort på en lidt smidigere facon. Der er brug for noget selvransagelse, hvad det angår, og det kommer vi til at tage op.