Konservative vil vente med Nørrebro-plan og holde fokus på Vollsmose

- Hvis vi nogensinde skal løfte Vollsmose og få løftet bydelen ud af den situation, der er nu, hvor vi har en bydel, der er et parallelsamfund, så er vi nødt til at bruge alle vores kræfter på at få nogle investorer derud.

- Derfor har jeg, som jeg også har sagt i byrådet, en bekymring for, at vi pludselig begynder at gøre investorerne sultne på andre områder i byen, siger Windell og tilføjer:

Konservatives frontfigur i odenseansk politik minder om, at byrådet har vedtaget en stor plan for Vollsmose, Den Sidste Vollsmoseplan, som indebærer, at der skal laves massive investeringer for at gøre bydelen mere velfungerende på sigt.

Sådan lyder det fra Konservatives rådmand for ældre- og handicapområdet i Odense, Søren Windelll. Han frygter, at der sættes for meget i gang på samme tid.

Planen for at udvikle et nyt Nørrebro-kvarter i Odense nord for jernbanen mellem byen og havnen, som byrådet vedtog før sommerferien, bør ikke realiseres foreløbig.

Før sommerferien vedtog byrådet en plan for, hvordan et Nørrebro-kvarter i Odense kan genskabes Det meste af Odenses gamle Nørrebro blev revet ned i forbindelse med etableringen af Thomas B. Thriges Gade i 1960'erne.Et af hovedelementerne i udviklingsplanen for et nyt Nørrebro er at rive postterminalen ved siden af banegården ned og erstatte den med nyt byggeri.Desuden er det tanken at indsnævre den resterende del af Thomas B. Thriges Gade mellem Østre Stationsvej og havnen, ligesom der gøres tanker om at gøre Lerchesgade, der går fra Byens Bro ned til havnen, til en gågade eller sivegade.

- Hvis vi nogensinde skal løfte Vollsmose, så er vi nødt til at bruge alle vores kræfter på at få nogle investorer derud, mener Søren Windell (K), der derfor opfordrer til at udskyde planen om et nyt Nørrebro. Arkivfoto: Lasse Hansen

Vollsmose det største ansvar

Søren Windell understreger, at der - ud over Vollsmose - allerede er flere andre større byomddannelsesprojekter i gang.

- Munkebjerg Park, Dalum Papir og havnen for eksempel. Og udvikling af området ved det nuværende OUH venter også forude. Den udvikling skal vi selvfølgelig ikke bremse, og det skal heller ikke være sådan, at man ikke kan få lov at opføre en Rema 1000 og 30 lejligheder et eller andet sted. Men nye store sammenhængende byudviklingsprojekter mener jeg ikke, vi skal have flere af. Ikke før vi har fået styr på Vollsmose, siger han.

Rådmanden afviser, at det vil skræmme investorer væk fra Odense, som måske gerne vil investere i f.eks. en udvikling af et Nørrebro-kvarter, men ikke ønsker at investere i Vollsmose. Han mener, at Odense godt kan tillade sig at stille krav til, at investorerne også skal være med til at tage et ansvar for byens udvikling.

Men kan det ikke koste byen dyrt, hvis nogle vælger at investere deres penge et andet sted, hvor de kan få den vare, de ønsker?

- Borgerne i Odense betaler hver dag en høj pris for, at Vollsmose ikke fungerer, og for at så mange mennesker derude er på overførselsindkomst, ikke har et job og ikke er integreret. Hvis vi ikke gør noget ved det, så bliver det ved med at være sådan. At ændre på det er vi politikeres vigtigste ansvar, lyder det fra Søren Windell, der mener, at Vollsmoseplanen bør have højeste prioritet i hvert fald de næste 10 år ud i fremtiden.