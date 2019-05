Konservative vil bekæmpe utryghed i p-kælder med klassisk musik

Klassisk musik i højtalerne kan begrænse uønsket ophold i p-kælderen under Thomas B. Thriges Gade, mener Odenses konservative rådmand Søren Windell. Socialrådmand Brian Dybro (SF) afviser idéen.

- Det er mest i opgangene, at problemet er, og sådan har det været fra dag et, siger han.

Søren Windell forestiller sig, at der skal afspilles musik i hele kælderen, og han ser gerne, at volumen bliver skruet ekstra op i trappetårnenes opgange.

- På den ene side (af hovedbanegården, red. ) havde man også store problemer med hjemløse, der opholdt sig der. For flere år siden satte man klassisk musik på, og det har forhindret, at folk tager ophold der.

Det, mener den konservative rådmand i Odense Søren Windell, er svaret på de problemer med utryghed og uønsket ophold i den store parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade i centrum af Odense, som nogle brugere har klaget over som beskrevet i Fyens Stiftstidende fredag .

24 forskellige personer har klaget over utrygge forhold i p-kælderen under den tidligere Thomas B. Thriges Gade, siden p-anlægget åbnede i efteråret 2016.Det viser aktindsigt, Fyens Stiftstidende har fået hos TBT-kontoret Fra Gade til By Klagerne går især på, at misbrugere og udsatte personer bruger kælderen til uønsket ophold og efterlader brugte kanyler, skrald osv. i kælderen og i trappeopgangene. Desuden bruger unge kælderen til at drikke, feste eller hænge ud i grupper, der gør brugerne utrygge.Stig Langsager, projektchef i Fra Gade til By, afviser, at der er et generelt problem med utryghed i p-kælderen

Rådmand Søren Windell (K): - Vi har gjort alt for at lave en p-kælder, der er lys og imødekommende. Så skal kælderen jo ikke samtidig være opholdssted for narkomaner. Foto: Michael Bager

SF-rådmand føler sig provokeret

Forslaget om klassisk musik i kælderen som forholdsregel mod socialt udsattes uønskede ophold får dog ikke nogen positiv modtagelse hos SF's rådmand for socialområdet Brian Dybro.

- Jeg kan sgu mærke, jeg bliver sådan lidt provokeret af, at det for de Konservative åbenbart handler om at få fjernet de socialt udsatte, siger han.

Brian Dybro er enig i, at de udsatte ikke skal opholde sig i parkeringskælderen, men han mener i stedet, at vejen frem er dialog med de udsatte om, at de i stedet skal søge hen til de hellesteder, der er indrettet til det. Den dialog vil om lidt kunne forstærkes, når den såkaldte udsatteambassadør, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har ansat, bliver sendt på gaden fra 1. juni.

- Vi skal fortsætte arbejdet med den inkluderende by. Samtidig skal vi prøve at forbedre forholdene for de udsatte, siger Brian Dybro.

Søren Windell tror dog ikke på, det vil være tilstrækkeligt.

- Det er at ignorere problemerne at tro, det kan løses ved, at der går en medarbejder rundt. Der skal gøres noget andet. Og musik kunne være en løsning til at starte med, fastholder han.