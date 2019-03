Der er for få kvinder og for få navne fra nyere tid på rådhusets mindevæg. Det mener Søren Windell og Susanne Crawley Larsen, der derfor - på Kvindernes Internationale Kampdag - foreslår at opdatere væggen.

Det var i 1955, de første 25 navne kom op. H.C. Andersen, Knud den Hellige, Carl Nielsen, Thomas B. Thrige, Emil Aarestup med flere.

I forbindelse med byens 1000-årsdag i 1988 blev yderligere 11 føjet til. Og nu mener de to rådmænd Susanne Crawley Larsen (R) og Søren Windell (K), at det igen er tid til at udvide mindevæggen på Odense Rådhus.

- Vi foreslår, at mindevæggen opdateres med flere navne, der i nyere tid har gjort noget særligt for Odense. Særligt er kvinder underrepræsenteret, bemærker Windell og Crawley og præsenterer meget passende idéen på Kvindernes Internationale Kampdag.

Søren Windell forklarer:

- Forslaget kommer sig af, at jeg for noget tid siden havde en rundvisning på rådhuset med en gruppe svenske kvinder. Da vi står ved mindevæggen, spørger de, om Kim Larsen nu skal op. Det ved jeg ikke, om han skal, men det fik mig til at tænke på, at det er ærgerligt, den ikke er opdateret med navne, der i nyere tid har kastet glans over byen.

- Og i ligestillingens navn skal vi se på, om der ikke er flere kvinder, der har gjort sig fortjent til at blive hædret i byens fornemste hus, understreger han.

Susanne Crawley Larsen er enig.

- Det er vigtigt at få opdateret mindevæggen, og det er særskilt vigtigt at se på, om der dog ikke er nogen kvinder, der har betydet noget for Odense by, konstaterer hun.