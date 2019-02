Koncertanmeldelse: Canadisk rockhammer med stort potentiale

Fredag aften optrådte Band of Rascals for første gang nogensinde i Danmark. Dem blandt publikum på Posten, der gad lytte, fik en medrivende og udtryksmæssigt varieret koncert med et band, som har potentiale til langt større scener.

Posten har alletiders fine bar tæt på indgangen. Man kan sidde på en barstol og snakke om alt det, der falder en ind. Man kan grine højt på alle tænkelige tidspunkter og være præcis så meget i centrum, som man ønsker sig.

Så hvorfor en betragtelig del af publikum vælger at skamfere en forbavsende god koncert for dem, der er kommet for at lytte frem at blive hørt på, er mig en gåde. Præcis som det undrer mig, at en udsmider på Posten vælger at indgå i en højrystet samtale med nogle af de værste støjforurenere i stedet for at leve op til logoet på personalets trøjer: "Mindre snak".

Hvis man lytter på Band of Rascals allerede fra åbningsnummeret "The Hammer and the Harp" - naturligvis med dommedagsguitar og mundharpe - hører man, at det vestcanadiske rockband stikker hele lappen ned i krukken med rockkoryfæer og tager et solidt greb i alt fra Led Zeppelin til Black Sabbath samt Audioslave og smelter det om til gruppens helt egen svulstige lyd.

Forsanger Sam Trainor er prototypen på en forsanger med sit lange, krøllede hår, det buskede skæg, den åbenstående skjorte og de kronisk lukkede øjne. Vokalt befinder han sig et sted mellem Chris Cornell og Chris Robinson fra The Black Crowes. Han slår igennem på de mere eksplosive numre som "Altitude" og "Holler", men viser også et formidabelt talent på balladen "Held in Thought (Not By You)". Uden tvivl en sanger med en stor fremtid foran sig.