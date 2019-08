Sikkerhedsnålene er væk og erstattet af selvklæbende tape. Servietterne er lavet af genbrugspapir, drikkeglassene på rutens vanddepot kan ryge i komposten, og det samme kan både bestik og tallerkener fra madkurvene.

Når de 16.500 tilmeldte i næste uge enten går eller løber DHL Stafetten fra Engen i Fruens Bøge, vil bæredygtigheden have et større fokus end ved tidligere stafetter.

- Vi præsenterer os med en styrket grøn profil i år, forklarer løbsleder Michael Nielsen fra OGF Events, der sammen med Atletikafdelingen i OGF står for DHL-løbet.

- Som løbsarrangør for en stor event på et så smukt og grønt område i Odense er det oplagt at tage de første skridt omkring bæredygtighed, mener han.

Og det er ikke kun fynboer, der får glæde af det grønne.

DHL Stafetten er en traditionsrig firmaudflugt, og Ifølge Michael Nielsen kommer der også store hold fra både Sjælland og Jylland.

- Kalundborg Kommune vælger for eksempel at tage til Odense med mange hundrede medarbejdere på deres hold, fortæller Michael Nielsen. Og den slags er han glad for.

- Vi tager det som et samlet udtryk for, at deltagerne fra både Jylland og Sjælland gerne tager en tur over bælterne for at komme til motionsfest i Fruens Bøge.