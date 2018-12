Kommunens takst er for lav: Demensbydel i Odense på grænsen til kollaps

Det længeventede friplejeprojekt "Byen for Livet" bliver ikke til noget, hvis Odense Kommune godkender den døgntakst per beboer, som er blevet indstillet til politisk godkendelse. Den er så lav, at det umuliggør nye friplejeboliger, mener OK-Fonden, der står bag projektet. Men projektet skal kunne realiseres med samme økonomiske forudsætning som alle andre plejeboliger, mener rådmand Søren Windell.

Prestigeprojektet "Byen for Livet", der skulle huse 100 demensbeboer i et friplejehjem i Højstrup, ser ud til at falde til jorden. I hvert fald hvis Odense Kommune vedtager den betaling for plejehjemmets beboere, som man har indstillet til politisk godkendelse. Så kontant er udmeldingen fra OK-Fonden, der skulle står bag opførelsen og driften af den såkaldte "demensbydel".

- Det er simpelthen ikke muligt at føre dette projekt ud i livet til den døgntakst, som Odense Kommune har indstillet, siger den administrerende direktør i OK-Fonden, Paul Erik Weidemann, og henviser til taksten på 1.252 kroner per døgn per beboer, der skal godkendes på et møde i Ældre- og Handicapudvalget 11. december.

Taksten er ellers fastlagt ud fra beregninger af, hvad det koster kommunen at drive plejehjem, da loven om friplejeboliger siger, at taksten skal være den samme, uanset om driften er privat eller kommunal. Men OK-Fonden anklager Odense Kommune for at have foretaget beregningerne på et helt forkert grundlag.

- Der er en række af kommunens forudsætninger, som vi er lodret uenige i. Og det resulterer i en takst, der er alt for lav. Derfor overvejer vi nu at prøve beregningsgrundlaget hos Forbrugs- og Konkurrencestyrelsen, siger Paul Erik Weidemann, der understreger, at taksten skal skrues flere hundrede kroner op, hvis "Byen for Livet" skal blive en realitet.