- Forestillingen er et lille minimalistisk rum, alle kan gå ind i, siger Arne Bjørk, som har fokus på to ting: Poesi og langsommelighed - noget, han synes, er en mangelvare i disse moderne tider. Arne Bjørk noterer sig med tilfredshed, at der både er nye ansigter, men også stamgæster fra årene på Møntergården, blandt publikum.

- Sådan en forestilling må aldrig blive rutine, og et nyt sted og nye mennesker gør ikke noget, siger han, da forestillingen er slut, og der ikke længere er glade børn, men blot en journalist, til at spille spørgsmål.

Det Mindste Cirkus og to andre børneforestillinger er af By- og Kulturforvaltningen sendt på miniturné under overskriften: Sommerteater i forstæderne. Og det har Arne Bjørk det fint med:

Et poetisk rum

Livlige og nysgerrige Sophia Dyrby på to og et halvt år er en af dem, der har været henne for at hilse på klovnen Jody efter forestillingen. Hendes bedstemor Susan Dyrby har taget et billede af Jody og den lille Sophia.

- Det er alletiders, at det kommer ud i lokalområderne, siger Susan Dyrby, der bor ganske tæt på Cirkuspladsen og har læst om forestillingen i både ugeavis og på lokale, sociale medier.

Det er også Arne Bjørks opfattelse, at der gøres meget for at reklamere for, at forestillingerne kommer ud lokalt.

For ham betyder det ikke så meget, hvor han spiller henne. Bare publikum, børn som voksne, vil med på en lille tur ind i et poetisk rum uden for tiden, er manden inde i den sørgmuntre klovn, Jody, glad.