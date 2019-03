Odense Kommune ser helst, at de to bygninger af den gamle Paarup Skole rives ned, så området kan udvikles ud fra Paarup Skoles ønsker.

Odense Kommunes afdeling for Ejendomsudvikling og Salg har ikke i sinde at sælge de to bygninger, der hører til den gamle Paarup Skole. I stedet ser de helst, at bygningerne rives ned ud fra bygningernes dårlige stand og Paarup Skoles ønsker.

- Det vil være den bedste måde at understøtte anvendelsen til skole og SFO bedst og skabe bedre udearealer for eleverne. Det er disse forhold, der ligger til grund for vores ansøgning om nedrivning, skriver kontorchef for Ejendomsudvikling og Salg i Odense Kommune, Pia Bay.

Hun pointerer også, at den endelige beslutning om nedrivning skal træffes af fagfolk - ikke Pia Bays afdeling.

Paarup Skoles ledelse er heller ikke med til at træffe beslutninger i forhold til, hvad der skal ske med bygningerne. De er blot blevet spurgt om, hvilke muligheder de ser i området.

- Min drøm kunne være, at de bygninger kom ned, og man fik lavet noget fedt til børnene. Det kunne være til de yngste, men det kunne også sagtens være til de ældste elever, der ikke rigtig har andet end kunststofbanen. På sigt kunne der måske laves en multibane eller skaterbane, som man både kunne have glæde af i og uden for skoletiden. Det synes jeg Paarup og området trænger til, siger skoleleder af Paarup Skole, Tina Skelgaard.

I et debatindlæg fremhæver Pia Bay, at det på grund af trafikforholdene ikke er muligt, at der laves et lægehus, som et andet forslag ellers lyder på.

- Der er afgivet svar fra Trafik og Mobilitet, som vurderer, at Paarupvej har meget gennemkørende trafik. Da en bil skal bakke 2,5 meter ud for at kunne se ud af bilen og observere trafikken på vejen og fortovet, ønsker de - ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering - derfor ikke parkeringspladser ud mod Paarupvej, uddyber Pia Bay i en mail til Fyens Stiftstidende.

Hvorvidt bygningerne i sidste ende rives ned, vurderes af fagfolk og By- og Kulturudvalget, da bygningen har en bevaringsværdi på fire.

- Men jeg må sige ret klart, at bygningerne og arealet ikke bliver sat til salg, skriver Pia Bay.