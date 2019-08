Kommunen kritiserer sig selv: Facebook-opslag er for politiske

Der har været for få nuancer og for meget politiseren i nogle af Odense Kommunes Facebook-opslag. Det erkender kommunen selv i redegørelse, der til gengæld ikke giver svar på, hvordan et opslag og de tilhørende kritiske kommentarer er forsvundet. Det vil stadsdirektør nu have ekspert til at afdække.

- Jeg opfatter det som læringspunkter, og der er ingen form for systematik i det. Så hvis nogen skulle gøre sig spekulationer om, at der er embedsmænd, der ikke optræder politisk neutralt, så kan jeg fuldstændig afvise det. Vi lader ikke vores egne politiske synspunkter influere på vores virke, understreger han.

Søndag morgen den 11. august lægger en kommunikationsmedarbejder fra Borgmesterforvaltningen et opslag op på Odense Kommunes Facebook-side og opfordrer til debat om de kommende års velfærdsudfordringer. Det sker med udgangspunkt i et borgerforslag om at hæve skatten.Opslaget afføder kritik - blandt andet fra byrådsmedlem Tommy Hummelmose (K) - og i løbet af samme dags eftermiddag vurderer to chefer, at opslaget mangler balance og nuancering og kan opfattes politiserende. Derfor redigeres opslaget, og der tilføjes flere forslag fra borgerne. Om aftenen ved 22.30-tiden ser kommunikationsmedarbejder og -chef, at opslaget stadig er der, og at det genererer en del debat. Men næste morgen klokken 8.20 er både opslag og kritiske kommentarer væk. Foreløbig kan ingen forklare hvordan eller hvorfor. Ifølge TV 2/Fyn har Facebook afvist at hjælpe Odense Kommune med at opklare, hvem der har slettet opslaget.

Det forsvundne opslag

Redegørelsen er blevet til på baggrund af et opslag på Odense Kommunes overordnede Facebook-side, hvor kommunale kommunikationsfolk med udgangspunkt i et borgerforslag om at sætte skatten op bad om debat og indspark til, hvordan der bliver råd til velfærd til et stigende antal børn og ældre.

Flere - blandt andre byrådspolitiker Tommy Hummelmose (K) - kritiserede opslagets ordlyd for at være ren politisk kommunikation, og i en erkendelse af, at Facebook-opslaget manglede balance og nuancering, blev det på chefers opfordring ændret og udvidet med flere borgerforslag. Den efterfølgende morgen var det redigerede opslag pludselig væk og fjernet fra kommunens Facebook-side - inklusiv også de kritiske kommentarer.

Redegørelsen giver imidlertid ingen svar på, hvordan det opslag og de kommentarer er forsvundet. Hverken kommunikationsfolk, log-oplysninger eller Facebook har været i stand til at kaste et sikkert lys over det, og derfor vil stadsdirektøren nu finde en ekspert, der kan hjælpe.

- Når jeg gerne vil bruge lidt af fællesskabets penge på en ekspert, så er det for at komme ud af den konspiratoriske tankegang, forklarer Stefan Birkebjerg Andersen.

- Vi kan ikke have et byrådsmedlem, der er i tvivl, om vi gør tingene rigtigt. Og vi vil fortsat bruge Facebook til at skabe debat med borgerne, så derfor kan vi ikke leve med, at der er opslag, der bare forsvinder. Jeg vil ikke lade noget være uprøvet og gør også det, at jeg som stadsdirektør skriver til Facebook og beder dem bistå os i videst mulig omfang, siger han.