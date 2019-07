Kommunen fravalgte hospice til døende borger: Altid en konkret vurdering

Charlotte Scheppan, hvorfor får Niels Jørgen Nielsen ikke en plads på Lysningen, da han udskrives fra OUH den 7. juli?

- Jeg vil gerne starte med at udtrykke min store beklagelse i forhold til, at familien ikke har oplevet det her forløb optimalt. Vi vil derfor gerne invitere de efterladte ind til opfølgende samtale for at blive klogere på, hvordan de har oplevet forløbet, og så vi kan lære af det. Jeg kan ikke udtale mig om en afdød borgers konkrete sag, fordi han ikke kan give sit samtykke. Men på det generelle plan kan jeg sige, at hver gang en borger udskrives fra sygehuset, vurderer vi den enkelte borgers helhedssituation og finder det bedste tilbud. Det sker i samarbejde med sygehusene, og det sker med henblik på, at borgeren skal have nødvendig og forsvarlig pleje. For langt de fleste er ønsket at komme hjem.

Har det nogen betydning for vurderingen, hvis borgeren selv og hans pårørende ikke ønsker at komme hjem og er utrygge ved det?

- Når vi vurderer borgerens helhedssituation, sker det selvfølgelig også i dialog med borgere og pårørende, for at skabe en tryg situation. Men vi kan ikke altid imødekomme borgerens konkrete ønsker. Vi kan tage hensyn til tryghedsbehovet og imødekomme det bedst muligt. For eksempel ved at tilbyde flere besøg i hjemmet, give nødkald eller andet. Når en borger for eksempel ikke får en plads på Lysningen, er det fordi, vi har en bred vifte af hjælp, vi kan tilbyde i hjemmet. Alle skal udskrives til et godt og forsvarligt tilbud, og vi har også altid mulighed for at lade borgeren forblive indlagt, hvis det er bedst. Så betaler kommunen for genindlæggelsesdagene.

Ord som forsvarlig, den rette pleje, en faglig helhedsvurdering kan man jo altid henvise til, og det kan føles som elastik i metermål. Det kan en borger jo intet stille op overfor?

- Kodeordet er jo dialog med borgeren, og der forgår ikke noget, uden der har været en grundig dialog. Man kan ikke sætte borgeren ind i et skema. Den faglig vurdering er faktisk også af hensyn til borgernes retssikkerhed, så alle sikres et tilbud som sker ud fra en ensartet vurdering.

Er det her også et spørgsmål om ressourcer og antallet af pladser på Lysningen?

- Nej, det er det ikke. Vi har et antal pladser på Lysningen, som vi skal gøre brug af bedst muligt. Og det er ikke økonomien, der står først, når vi vurderer, hvad der skal ske med en borger. Det er altid, hvad der er den bedste pleje og giver størst mulig tryghed og omsorg for det enkelte menneske.

Hvor syg skal man være for at komme i betragtning til en plads på Lysningen?

- Det findes der ikke noget absolut svar på. Det er hverken diagnoser eller faste kriterier, der udløser en plads. Man skal have et behov for døgnpleje, og kommunen skal vurdere, at vores anden brede vifte af tilbud ikke rækker. Det kunne for eksempel godt være med udgangspunkt i folk, der bor alene. Men langt de fleste borgere får et tilbud i eget hjem.

Det vil sige, at alle, der kan være i eget hjem, kommer i eget hjem?

- Sådan kan man ikke stille det op. Det bygger altid på en konkret vurdering. Det handler både om det fysiske plejebehov og den psykiske tilstand.

Kan det spille ind, at der er tale om en terminal patient, og at man på sygehuset har vurderet, at der er behov for en aflastningsplads eller hospice?

- Vi vurderer selvfølgelig borgerens situation i samarbejde med OUH, og heri kan indgå plads på hospice eller hjælp fra Palliativt team. Det er i sidste ende kommunen, der skal vurdere, hvordan vi bedst passer den enkelte borger.

Den kommunale hjemmepleje får tilsyneladende ikke besked om, at Niels Jørgen Nielsen bliver genindlagt og heller ikke, da han dør. Er det særlig smart?

- Det er naturligvis ikke særlig smart. Generelt har god kommunikation med OUH både elektronisk og via personlig kontakt. Generelt får kommunen også besked fra OUH, når en borger afgår ved døden. Det er noget af det, vi gerne vil tale med de pårørende om.

Det er lidt sent for dem nu, kan man sige?

- Ja, og derfor vil vil gerne tilbyde en samtale om forløbet.