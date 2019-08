Kommunen fastholder: Ansvaret ligger hos de ansatte

Ifølge medarbejdernes fagforeninger har Odense Kommune indberettet de afskedigede medarbejdere til Styrelsen for Patientsikkerhed. Her konkluderer rapporterne ifølge medarbejdernes fagforeninger, at de pågældende medarbejdere ikke er til fare for patientsikkerheden. Det fremgår også, at de ikke har begået fejl i den pågældende sag. Er det så rigtigt at fyre dem?

- Vi har ingen indsigt i de konklusioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed træffer. I styrelsen er det en en sag mellem den pågældende og styrelsen. Med mit kendskab til Styrelsen for Patientsikkerhed, mener jeg, at den forholder sig udelukkende til personalets autorisationer. Som jeg har fået det oplyst, så forholder sig kun til spørgsmålet om autorisation. Vi er ikke i tvivl om, at ansvaret er rigtigt placeret.

Når du hører, at Styrelsen for Patientsikkerhed, der har undersøgt og talt grundigt med medarbejderne om den sag her, ikke finder anledning til kritik, så er det vel relevant viden i forhold til, om medarbejderne skal fyres?

- Vi tager os af det personalemæssigt og ansættelsesretslige. Vi skal som ledelse tage ansvar for, at vore medarbejdere gør, som vi har beskrevet i retningslinjerne. Vi er ikke bange for at fyre ledere eller holde ledere ansvarlige i Odense Kommune, men vi er også nødt til at lægge ansvaret det rette og rimelige sted. Der er ingen tvivl i den her sag. Ansvaret ligger hos de enkelte medarbejdere. Retningslinjerne er klare, og de er kendte for alle, der arbejder med det her. Der er ingen undskyldning for ikke at reagere i den pågældende sag.

Hvilke retningslinjer har de overtrådt?

- Det er retningslinjen for det medicinpræparat. Man skal reagere på en særlig måde, hvis man opdager nogle sygdomstegn. I den her sag er psykiatere citeret for at kalde det barnelærdom.

Ifølge avisens oplysninger lå der en instruks fra den tidligere ledelse, fra psykiatren og fra arbejdsmiljøudvalget om, at man ikke skulle henvende sig til den pågældende kvinde, men vente til hun henvendte sig.

- Jeg kender ikke til den instruks. Jeg har fået at vide, at den ikke findes. Der kan jo findes særlige instrukser i forhold til nogle borgere, som man i en periode bør være to om eller andet, og de kan ændre sig hele tiden.

Kan der have været en instruks, som så ikke længere er at se i det elektroniske system, fordi den er ændret?

Nej, det vil vi kunne se.

Du nævner, at der er opstået en særlig kultur omkring denne kvinde. Er det ikke ledelsens ansvar at holde øje med kulturen og adfærden på arbejdspladsen?

Jo, hvis man bliver opmærksom på det. Så skal man handle. I den konkrete sag er der ikke den mindste tvivl om, at det er den enkelte medarbejder, der ikke har levet op til deres ansvar. De har ikke reageret på de kendte retningslinjer eller involveret ledelsen eller lægen i sagen i deres observationer. Selvfølgelig har ledelsen en ansvar for at reagere og agere på det. Vi har sat alle sejl ind på at undersøge det, placere et ansvar og undersøge, hvordan kan vi drage læring af det her. Det er en dybt tragisk situation. Adfærden er selvfølgelig stoppet på arbejdspladsen nu.

Har sagen haft konsekvenser for ledelsen på Fangelvej eller anden ledelse i kommunen?

Nej, det har den ikke.