Jacob Juhl Harberg, beboerne på Havtornvænget føler sig meget magtesløse og fanget i kommunens passivitet og ineffektivitet. Kan du godt forstå, at det er frustrerende for beboerne, at bolden hele tiden er blevet sparket videre, og sagen er trukket i langdrag?

- Det har jeg fuld forståelse for, men der er jo mange parter involveret. Vi er så nogle af dem, der prøver at være med til at løse det.

Er det både moralsk og juridisk rimeligt, at beboerne står eller måske kommer til at stå med aben, efter I som kommune for år tilbage har bestilt et stykke arbejde, der nu viser sig at være forkert udført?

- Jeg kan ikke tage stilling til, om det er rimeligt eller ej. Det er netop, hvad kommunens forsikringsfunktion i Borgmesterforvaltningen skal forholde sig til i deres behandling af erstatningskravet. Når vi har en afgørelse, forholder vi os til den, og jeg kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt

Er det sjusket arbejde fra Fjernvarme Fyns side, som beboerne på Havtornvænget påstår, der er skyld i hullerne?

- Det vil kommunens forsikringsfunktion i Borgmesterforvaltningen forholde sig til, når de behandler erstatningskravet.

Har kommunen tidligere erkendt, som Jesper Sagen fortæller, at hullerne skyldes mangelfuldt og direkte forkert udført arbejde fra tidligere?

- Ja, efter henvendelsen kan vi godt se, at der er udført noget mangelfuldt arbejde.

Hvad er sagens status nu?

- På nuværende tidspunkt foretager By- og Kulturforvaltningen sig ikke yderligere, da kommunens forsikringsfunktion i Borgmesterforvaltningen er ved at behandle erstatningskravet. Hvis vi får en afklaring, som siger, at grundejerne selv skal betale, vil vi høre dem, om vi skal begynde en behandling af sagen efter privatvejlovens regler - eller om de ønsker selv at håndtere sagen.