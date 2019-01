Kommune advarer: Kolonihavedrøm kan ende i økonomisk mareridt

Der er stadig nybagte kolonihaveejere, der modtager et uventet, dyrt krav fra kommunen om, at deres nye hus skal bygges om, fortæller Anja Skovslund Henriksen fra Odense Kommune.

Odense: Drømmen om at eje et åndehul indrammet af blommetræer og rosenbede væk fra storbyens stress og larm ender som et økonomisk mareridt for nogle nybagte kolonihavekøbere.Deres glæde ved at dyrke grøntsager med græs under tæerne aftager hurtigt i de tilfælde, hvor kommunen kommer med et uventet krav om, at kolonihaven skal bygges om for at leve op til byggereglementet - hvilket kan vise sig at være en dyr affære.Gennem årtier er der blevet bygget ulovlige kolonihavehuse, nogle på størrelse med parcelhuse, i odenseanske haveforeninger. Det forsøger kommunen nu at rette op på ved at stille krav til kolonihaveejere om primært at reducere for store byggerier, få styr på spildevandsforhold og brandsikring.Og kravene kommer alt for ofte som en dyr overraskelse for nye købere, fortæller Anja Skovslund Henriksen, funktionsleder i Odense Kommune for spildevand, gartnerier og kolonihaver i By- og Kulturforvaltningen. Hun er sat i spidsen for kommunens indsats for at skabe lov og orden i kolonihaverne.- Jeg taler desværre jævnligt med undrende havelejere, der har købt huset for en måned siden eller et halvt år siden helt uvidende om, at huset ikke levede op til lovgivningen. De har bare fået et vurderingsbrev, hvori der stod, at der ikke var nogen bemærkninger, fortæller Anja Skovslund Henriksen.

Færre sager At muligheden for at dyrke sine egne tomater og basilikum ender som en uventet dyr fornøjelse for nogle, kan Odense Havelodselskab, som kommunen udlejer jorden til, bekræfte.- Som formand for havelodselskabet får jeg sager ind fra haveforeningerne. Og der siger vi til foreningerne, at problemet er hos dem, for de har solgt et hus, som de vidste var for stort, uden at gøre køber opmærksom på det, siger Jørgen E. Jørgensen.Formanden oplever færre sager end tidligere. Og efter der har været sat fokus på problemet, har han ikke fået nogen "friske" sager ind på sit skrivebord, beretter han.Men sagerne bliver ved med at havne på Anja Skovslund Henriksens bord. Hun medgiver, at problemet tidligere var større - men slår fast, at det langt fra er løst.

Retssager er dyre Der er ikke noget i vejen for at sælge et kolonihavehus, der er opført ulovligt. Hvis man forbød det, ville markedet gå i stå. Men køber skal gøres opmærksom på det, slår Anja Skovslund Henriksen fast.- Der kommer stadig nye eksempler på, at det ikke sker. Og det er selvom vi jævnligt, nærmest flere gange om ugen, pointerer det over for haveforeningerne, siger Anja Skovslund Henriksen, der ikke må komme med konkrete eksempler grundet persondataforordningen.Og når hun har de forbavsede havelejere i røret, er der meget lidt, hun kan gøre for at hjælpe dem.- Hvis man har købt og betalt et kolonihavehus og senere fundet ud af, at man skal rive ned for mange penge, kan vi kun råde dem til at sagsøge foreningen. Det er dem, der har solgt huset og ikke lejeren, siger Anja Skovslund Henriksen og fortsætter:- Men det er der ikke ret mange, der gør. Det koster rigtig mange penge at gå ind i en retssag, og derfor står man rigtig dårligt som køber.Og et søgsmål er ikke en garanti for succes.- Køber er juridisk forpligtet til at sætte sig ind i, hvad man køber. Derfor har man som køber et ansvar for at sikre sig, at det, man køber, er lovligt. Også selvom der i papirerne står noget andet, påpeger Anja Skovslund Henriksen.