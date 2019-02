Kommer de første stjerner til Fyn i dag? Her er alt, hvad du bør vide om Michelin

De famøse stjerner

Man kan få mellem én og tre Michelinstjerner. Én stjerne gives til "en god restaurant i sin kategori". To stjerner gives til "et rigtig godt køkken, der er værd at køre en omvej efter". Tre stjerner gives til "ekstraordinær køkkenkunst, der er værd at rejse efter".

Stjernerne uddeles ikke kun på basis af den mad, der serveres. De uddeles på baggrund af fem kriterier: Kvaliteten på råvarerne, håndværket (smagen og tilberedningen), personligheden (hvor godt det er lykkedes for kokken at finde sit eget udtryk), noget for pengene og kvalitet uanset tidspunkt. Det skal være en lige fantastisk oplevelse, uanset hvornår man besøger restauranten.

Vurdering af service, atmosfære og øvrige indtryk belønnes med korslagt bestik (1-5 bestik).

Siden 1955 har guiden også fremhævet restauranter, der tilbyder "god mad til prisen", noget som i dag kaldes "Bib Gourmand". Disse restauranter skal tilbyde menuer, der ligger under et vist prisniveau, der bestemmes af landets økonomiske standarder. Bib (Bibendum) er firmaets kælenavn for Michelinmanden, firmaets logo i mere end et århundrede.