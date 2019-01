Kommentar: Nu er Odense kendt for noget andet

Var det rigtig set af Odense Kommune at smide mange millioner efter en helt ny musikfestival i Tusindårsskoven i sommeren 2015? Ja, mener man ikke overraskende hos Odense Kommune, der nu kan præsentere en rapport om effekten af festivalen. Og set udefra må svaret blive det samme. For en del af de kommunale kroner gik blandt andet til at opgradere området i Tusindårsskoven til en topmoderne festivalplads, der til sommer i den grad kommer til sin ret, når først Tinderbox og siden to koncerter med britiske Ed Sheeran kommer til at trække over 200.000 gæster til byen.

I en tid, hvor kommunen trods skattestigninger pludselig måtte ud og spare hos både børn og ældre i efteråret, og hvor den demografiske udfordring også kan give mørke skyer i horisonten, ville det nok være fristende for mange at sige, at pengene til store events som Tinderbox skulle være brugt på de varme hænder, der altid efterspørges flere af. Men hvis man skal lægge kommunens nyeste måling af effekten af en festival som Tinderbox til grund, så er de investerede penge kommet mangefoldigt igen i form af øget omsætning hos lokale firmaer og hos dem, der udbyder overnatninger.

Tinderbox er ikke bare en odenseansk eller fynsk festival. Næsten halvdelen kommer udefra, og mens analyser som den, vi omtaler i dag, af nogen kan opfattes som lige så præcis som elastik i metermål, er der næppe nogen tvivl om, at Tinderbox sammen med andre kommunale satsninger på e-sportsturnering, HCA-festival, sommerrevy og andet har fået Odense til at rime på andet end kriminalitet, høj arbejdsløshed og ghettoproblemer.

Hvis man kigger bare en lille snes år tilbage rimede Odense altid på Vollsmose, hvis man kom rundt i landet og dristede sig til at sige, hvor man kom fra. Det hører man ikke mere. Nu er det historierne om de store byggerier og de store events, der har vundet genklang hos folk i det jyske eller sjællandske. Og hvad kan man så overhovedet bruge det til?

Ja, måske er Odense på vej til at blive et bedre og bedre alternativ til de store poler København og Aarhus og et sted, hvor man har lyst til at være mere end blot et par sommeraftener i en Tusindårsskov.