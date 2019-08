Kommentar: HCA Festivals skal finde balancen

"Jeg hader det ord. Sociale medier. Det er noget underligt noget. Sociale medier er jo et bedrag. Det lyder, som det er frelsen, der kommer der. Pludselig er man connected med hele verden, og så bliver der fred af det. Men det har jo ingen indflydelse på iskalotten for eksempel. Så er man på nettet. Jeg ved sgu ikke, om man er på nettet, det er snarere noget, man er fanget i. Det omringer én. Det gør livet meget mere kompliceret, end det behøver at være. Det er en illusion".

Ordene var Jørgen Leths, da han sammen med musikerne Michael Simpson og Frithjof Toksvig torsdag aften skabte en magisk aften på Amfiscenen med en Spoken Word-koncert på en stopfyldt plads. Pludselig hørte den evige snakken til koncerter op. Og folk som den mand, jeg til det store åbningsshow i Odeon sidste søndag havde set bruge det meste af forestillingen på at være på Facebook med sin enorme mobiltelefon, så man kunne se skæret af børn, biler - og hvad han nu ellers likede - han var der heldigvis ikke. Mandens blå skærmlys generede os andre på rækkerne bag ham så meget, at det tog en del af fornøjelsen ved "De fem verdenshjørner" fra mig.

Det var nu også den største sten i min sko på en uge, der igen havde sine højdepunkter - og udfordringer. Som altid nåede jeg slet ikke at se alt det, jeg gerne ville. Til gengæld blev jeg igen overrasket over, hvor mange skæve, sjove og næsten smukke oplevelser, der ligger og venter, hvis man bare lægger telefonen i lommen og går lidt på opdagelse i uge 34 - der igen i år løftede sig med varm sensommerluft.

Med flytningen af det store show fra Flakhaven til Munke Mose rykkede festivalens epicenter fra Flakhaven/Eventyrhaven og til Brandts/Ny Vestergade og Munke Mose. En flytning, der havde sin udfordringer. For dels var der pres på Munke Mose, når tusinder af publikummer skulle til eller fra det store show "Klokken". Og på Flakhaven blev byen pludselig helt grå og ikke særlig spændende, fordi de ellers fantastiske gadeperformere (med en italiensk candyfloss-jonglør som den bedste/groveste/sjoveste) var på en umulig opgave med at spille pladsen op. Det er en udfordring, som festivalen må kigge på, hvis Munke Mose næste år skal huse det største show.

Og så var der balancen mellem gratis og betalte arrangementer. Den er svær, og den fandt festivalen heller ikke helt i år. Ved flere betalingsarrangementer var der god plads mellem publikummerne, der havde brugt mellem 300-650 kroner på en billet. For det er nok en utopi at tro, at man kan sælge alle billetter i en uge, hvor man er omringet af gratisarrangementer.

Det ville kræve et dybt greb i lommerne hos de mange private sponsorer eller hos kommunen, hvis alt skulle være gratis. Så selvfølgelig må man selv til lommerne. Men man kunne overveje prisniveauet, der på visse ting lå i et alt for højt leje.

Det ændrer dog ikke indtrykket af en uge, hvor odenseanerne igen tog HCA Festival til sig - og gjorde august lidt mere sjov og lyserød inden den grå hverdag snart venter igen.