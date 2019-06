Kom pludselig med ny forklaring: Odenseaner idømt tre års fængsel for heroinsalg

En 48-årig mand fra Odense blev onsdag straffet med tre års fængsel for besiddelse og salg af heroin.

Og i et fælles kælderrum, som hørte til de almene boliger i området og blandt andet blev brugt til opbevaring, fandt politiet yderligere knap 342 gram heroin, som den 48-årige nægtede, tilhørte ham. Det oplyser anklager Christian Nielsen.

Da politiet ransagede hans lejlighed i Blangstedgård-området i slutningen af november, blev der fundet ni gram heroin, som manden erkendte at være i besiddelse af til eget brug.

Retten i Odense har onsdag straffet den 48-årige Søren Sejer Nielsen med tre års fængsel for besiddelse og salg af en større mængde heroin.

Ny forklaring i retten

- På heroinen fandt man både på den inderste og yderste pose dna-spor, som med stor sandsynlighed var fra ham, fortæller anklageren.

Den dømtes forklaring på dna-sporene var, at den store mængde heroin tilhørte den, der havde solgt ham de ni gram, og han havde rørt ved poserne, da han duftede til narkotikaen i forbindelse med købet.

En forklaring, som den 48-årige først kom med under retssagen onsdag og ikke tidligere har givet til politiet til trods for, at han har siddet varetægtsfængslet siden den 30. november.

Fyens Stiftstidende bringer navnet på personer, der straffes med mindst et års ubetinget fængsel ved domstolene.