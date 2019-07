Kom og fisk: Uønsket, velsmagende krebs lever i tusindtal i Odense-søer

Tusinder af signalkrebs, der er ubudne gæster i den danske natur, lever i søer lige øst for Odense. De må i én af søerne fiskes til eget behov, og den bedste tid på året at fange dem er fra nu og et par måneder frem.

Søerne i Tarup Davinde er bedst kendt for, at man kan bade i en af dem, hvilket flere og flere odenseanere de seneste år har fået øjnene op for. Det er nok mindre kendt, at der i søerne også lever tusindevis af såkaldte signalkrebs. De er relativt lette af fange, og de kan frit kan fiskes op fra den sø, man også kan bade i. Og endda helt uden fiskekort. Faktisk gør man naturen en tjeneste, når man fanger en og tilbereder den. - Arten er invasiv og uønsket i Danmark, fortæller John Juul Henriksen, der er sekretariatsleder i Over Sø og Land, der bestyrer området ved Tarup Davinde.

Regler og gode råd Signalkrebsene skal slås ihjel på søbredden og må under ingen omstændigheder transporteres levende væk fra området eller udsættes i andre søer og vandløb.Indsamling og fangst i den danske natur må kun ske til eget forbrug og ikke med videresalg for øje.



Det er tilladt at svømme/snorkle efter krebs, men ikke at benytte dykkerudstyr. Der må fiskes med en krebsebrik, et børnefiskenet eller med en krabbesnøre med klemme. Hver person, der fisker, må benytte et af disse redskaber.



Kilde: oversoeogland.dk

Smager som jomfruhummer Han forklarer, at signalkrebsen udgør en trussel mod økosystemet, herunder også for den europæiske flodkrebs, som er den oprindelige krebseart i de danske åer og søer. Ikke nok med det, så graver signalkrebsen sig også ind i åbredden og kan på den måde ændre vandløbets forløb og strømforhold til skade for fisk og andre dyr. Men en god ting er der dog at sige om signalkrebsene, der har fået sit navn på grund af en hvid markering ved kloen: - De smager lækkert. Lidt som jomfruhummere og rejer, siger John Juul Henriksen. Altså endnu en grund til at fange signalkrebs.

Fiskeri begrænset til en sø Der gælder dog visse regler, som skal følges ved krebsefiskeriet, og de fremgår af Over Sø og Lands hjemmeside. Her kan man blandt andet læse, at fiskeriet af krebs er begrænset til den sø, hvor man også må bade. De øvrige søer skal man holde sig fra. Informationer om hvilke typer fangstudstyr, der må anvendes, findes også på hjemmesiden, hvor det understreges, at ruser, faste net og harpun er forbudt. Ligeledes findes der gode råd om, hvilken madding krebsene bedst kan lide, og der er også en opskrift, som anviser, hvordan fangsten kan tilberedes. John Juul Henriksen tør næsten godt udstede fangstgaranti, hvis man følger anvisningerne. - Der lever flere tusinde i søen, og de elsker for eksempel duften af pølse, siger han.

Umulig at udrydde Selv om der intet gøres for at beskytte signalkrebsen - tværtimod opfordre myndighederne til at indfange og fortære den - er der ingen udsigt til, at den invasive krebs forsvinder igen fra den danske natur. Den stammer oprindeligt fra Nordamerika, og frem til 1990'erne blev den gennem årtier sat ud i naturen med fuldt overlæg, bl.a. fordi den er større og har mere kød på kroppen end den europæiske flodkrebs. Men det var, inden man vidste, at det ikke var nogen god idé. Og i dag er antallet eksploderet, fordi den har vist sig yderst levedygtig, kan bo mange på lidt plads og forplanter og spreder sig med stor hast.

111.000 fanget uden effekt Josefine Møller, biolog i Miljøstyrelsen, oplyser, at ingen ved, hvor mange krebs der i alt er i Danmark, men at de findes i hele landet. I Alling Å ved Randers, hvor frivillige i mange år har fanget signalkrebs for at kontrollere bestanden, blev der i 2018 fanget cirka 111.000 eksemplarer, tilføjer hun. - Det er rigtig mange krebs. Og tilsvarende mange er der mange andre steder i landet, siger Josefine Møller. Til trods for de mange krebs, der er hevet op af Alling Å, er der ingen tegn på, at bestanden er reduceret voldsomt. - Vi kan se, at der efter 10 års fiskeri efter krebs i Alling å ikke er sket en reducering i bestanden, og det derfor ikke er muligt at fiske sig ud af problemet i et vandløb af den størrelse, konstaterer Josefine Møller fra Miljøstyrelsen. Med andre ord er det bare at fiske løs i badesøen ved Tarup Davinde. Der burde være krebs nok til alle.