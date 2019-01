Kom i gang: Løb med gratis med byens løbeklubber

- Vi tilbyder i fællesskab spændende og gratis løbeture for alle interesserede. De enkelte klubber skiftes til at afholde events, enten lokalt hvor de hører til eller som denne gang i et nyt område, hvor der ikke findes en organiseret løbeklub, fortæller Morten Laugesen, der er én af tovholderne i Odense Løb Med.

Første gang finder det sted lørdag den 26. januar på Hollufgaard, hvor løbeklubberne Odense Gymnastik Forening (OGF) og Sanderum Motion har ansvaret for at lægge løberuterne.

Det sker i et samarbejde mellem flere af byens løbeklubber, men de er også gået sammen om et andet projekt, som de kalder Odense Løb Med.

10 ture i 2018

I 2018 blev der arrangeret 10 fælles løbeture, og de første fire er allerede planlagt for 2019. Måden at finde ud af, hvor og hvordan er at kigge på løbefællesskabets Facebookgruppe. Her kan man også komme med spørgsmål og kommentarer, ligesom der er en kalenderoversigt over kommende arrangementer.

Arrangementet lørdag den 26. januar begynder klokken 10, og der er mulighed for parkering over for golfklubben. Der er ikke mulighed for omklædning og bad, så man skal komme i løbetøjet og være klar til start. Det er også en god idé selv at tage vand eller andet med, så man kan læske ganen efter turen.

Mens Løb Med Avisen foregår fra hver mandag aften med fællestræning fra Hunderupskolen i Odense og koster 190 kroner for en hel sæson frem til den 3. juni, er Odense Løb Med kun én gang om måneden, men begge dele supplerer ifølge Morten Laugesen hinanden godt.