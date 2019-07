Kolonihaveforbundet: Behov for lovændring

At det foregår er ingen hemmelighed. I Odense anslår Odense Havelodsselskab, at op imod 1000 ud af byens cirka 3700 kolonihavehuset ulovligt bruges til helårsbeboelse. Men ét at vide, at det sker. Noget andet er at bevise det.

For det er svært, lyder det fra Odense Kommune, og nøjagtig samme oplevelse har Kolonihaveforbundet.

- Jeg er ked at det, men jeg må faktisk give kommunen ret, siger landsformand Preben Jacobsen.

Han oplyser, at Kolonihaveforbundet har ført flere retssager om ulovlig beboelse, men hver gang er de blevet tabt. Folk har mange fantasifulde forklaringer på, hvorfor de opholder sig i deres kolonihaver på tidspunkter af året, hvor de ikke må. Og de er svære at modbevise.

- Det er ikke lykkedes for os i de retssager, vi har kørt. Selv om vi har prøvet en del gange, siger Preben Jacobsen og tilføjer:

- En sideeffekt af det er, at dem, der vinder sagerne, siger til andre: Se bare der, de kan alligevel ikke gøre os en skid.

Ifølge Preben Jacobsen har Kolonihaveforbundet påpeget problemerne overfor Erhvervsministeriet.

- Vi har sagt, at det er et af de problemer, som man på et eller andet tidspunkt må finde nogle løsninger på, siger han og tilføjer:

- Skal vi have stoppet den ulovlige helårsbeboelse, tror jeg, det kræver ændringer af lovgivningen. For som det er i øjeblikket, så er det svært at håndhæve reglerne.