Kolonihave-formand: Massive problemer med ulovlig helårsbeboelse i Odenses kolonihaver

Op til 1000 ud af Odenses cirka 3700 kolonihavehuse bruges ulovligt til helårsbeboelse, anslår formand for Odense Havelodsselskab Jørgen E. Jørgensen. - Folketinget må på banen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

- Der er nogle kolonihaveforeninger, hvor det er ret udbredt. Og der er da også nogle, hvor der kun er en enkelt eller to, og jeg tør også godt sige, at der er et par haveforeninger, hvor der slet ikke er nogen, der bor helårligt.

By- og Kulturudvalget lancerede i 2015 en lov og orden-kampagne med det formål at få ryddet op i de ulovligheder, der foregår i Odenses kolonihaver. Alligevel har avisen inden for de senere år gentagne gange modtaget tip om folk, der ulovligt bor i kolonihavehuse året rundt. Og nu bekræfter formanden for Odense Havelodsselskab Jørgen E. Jørgensen, at det også er hans indtryk. Endda sker det ifølge kolonihaveformanden i massivt omfang.

Af kolonihavenloven fremgår det blandt andet, at "...bebyggelsen i området ikke må anvendes til helårsbeboelse". Via lokalplaner i den enkelte kommune kan der fastsættes bestemmelser om mulighed for helårsbeboelse. Dette er dog ikke tilfældet i Odense Kommune. I kontrakten mellem Odense Kommune og Odense Havelodsselskab fremgår det, at haveforeningerne ikke må anvendes til helårsbeboelse. Det er beskrevet i aftalen, at "ophold i haverne må finde sted hele døgnet i perioden 1. april til og med 31. oktober". Resten er året er ophold kun tilladt i tidsrummet mellem klokken syv og klokken 22, samt i weekender og i skolernes ferier. Selv om det ikke er lovligt at bo hele året i en kolonihave, er det dog tilladt at have folkeregisteradresse der. Det skyldes CPR-loven, som blandt andet foreskriver, at "...enhver folkeregistreres på den adresse, hvor vedkommende faktisk bor eller opholder sig". Kilde: Notat fra Odense Kommune med titlen "Ulovlig helårsbeboelse i kolonihaver". Dateret 7. juni 2019.

Odense er den by i landet med flest kolonihaver i forhold til byens indbyggertal. I omegnen af 3700 kolonihavehuse, skønnes der at være. Arkivfoto: Yilmaz Polat

Første konkrete tal

1000 kolonihavehuse, der bruges til ulovlig helårsbeboelse, er et "meget højt tal", mener Jane Jegind (V). Hun har som by- og kulturrådmand stået i spidsen for de forsøg, der siden 2015 er gjort for at få skabt lov og orden i Odenses kolonihaver.

- Det må jeg nok sige. Det er første gang, jeg har hørt nogen turde komme med en vurdering af omfanget, siger hun.

Jegind påpeger, at mens kommunen de senere år med succes har slået ned på de kolonihavehuse, der var bygget for store i en stor del af byens kolonihaver, så er det langt mere kompliceret at få bugt med den ulovlige helårsbeboelse. Det er nemlig lovligt at have folkeregisteradresse i et kolonihavehus, men det gør det stadig ikke lovligt at bo i kolonihaverne året rundt. Men at bevise, at helårsbeboelse rent faktisk sker, er både svært og ressourcekrævende, fordi det ud over enhver rimelig tvivl skal kunne bevises i retten.

- Dybest set kan vi ikke gøre ret meget, konstaterer rådmanden med henvisning til et notat fra By- og Kulturforvaltningens embedsfolk, der blev forelagt By- og Kulturudvalgets politikere på seneste møde.

Her fremgår det blandt andet, at det er "meget svært" at løfte bevisbyrden for, at der i strid med reglerne finder helårsbeboelse sted. Jane Jegind sender derfor bolden videre til Christiansborg og mener, at reglerne må laves om, så de bliver lettere at håndhæve.

- Hvis det, han (Jørgen E. Jørgensen, red.) siger, er i nærheden af at være korrekt, så foregår det her i et omfang, som gør, at folketinget er nødt til at på banen.

- Det er også derfor, jeg har bedt forvaltningen om til efter sommerferien at skrive et brev til den ansvarlige minister og folketingsudvalget, hvor vi henstiller til, om de ikke godt vil kigge på den her lovgivning og få den indrettet, så den er til agere efter, siger Jane Jegind.

Avisen har efterspurgt en kommentar fra den nytiltrådte erhvervsminister Simon Kollerup (S), og i et mailsvar skriver han:

"Mit udgangspunktet er, at det skal være så nemt som muligt for blandt andre kommunerne at håndhæve de regler, som gælder i det danske samfund. Så vi vil selvfølgelig se på Odense Kommunes henvendelse med alvor, når vi modtager den".