Kokkelandsholdet skal have ny direktør

Efter otte år på posten forlader 66-årige Sten Slot Knudsen nu jobbet som direktør for kokkelandsholdet, der har base i Odense.

- Lige før Jul fik jeg en blodprop, hvilket jeg betragter som en alvorlig advarsel, og det er ikke sikkert at jeg får nummer to. Efter moden overvejelse og efter samråd med læger, familie og venner, har jeg valgt at lette foden fra speederen og sætte farten ned fra 180 til 110 og det indbefatter, at jeg har valgt at opsige mit job som direktør for kokkelandsholdet, siger Sten Slot Knudsen, der i mange år også drev de to vandrerhjem i Odense.

Han forbliver på posten indtil, der er fundet en afløser og afløseren er kommet i gang med arbejdet.

- De sidste otte år har kokkelandsholdet fyldt rigtig meget og jeg vil også følge dem tæt fremover. Jeg har tilbudt bestyrelsen at være konsulent på sponsorer og fundraising, hvilket godt kan kombineres med mit fremtidige virke, men det er helt op til den nye direktør og bestyrelsen, siger Sten Slot Knudsen.

Formanden for Kokkelandet, og samtidigt Præsident for Kokkeforeningen Danmark, Uffe Nielsen er ked af beslutningen, men har forståelse for den.

- Sten har ydet en fantastisk indsats for Kokkelandet, som vi er ham taknemmelig for. Han kom ind på et svært tidspunkt, og har formået at få strømlinet organisationen og ikke mindst bygget et stærkt brand op omring Kokkelandsholdet de seneste otte år. Han er en slider, og set i det lys, har vi fuld forståelse for, at han ønsker at trappe ned, siger Uffe Nielsen.

Han oplyser, at Kokkelandsholdet nu går i gang med at finde en ny direktør, der kan tage over hurtigst muligt.

Foreningen Kokkelandsholdet, National Culinary Team of Denmark, blev oprettet i 2006 og arbejder for fremme af dansk gastronomi gennem fokus på råvarer af ypperste klasse, talentpleje og innovativ gastronomisk udvikling