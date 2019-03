Kørte muligvis over for rødt: Cyklist ramt af varebil og kastet 30 meter væk

Politiet har en formodning om, at en cyklist var beruset og muligvis overså et rødt lys, da han fredag morgen blev ramt af en varebil på ringvejen i Odense. Politiet har ikke nogen melding om, at cyklisten er kommet alvorligt til skade, selvom han blev slynget 30 meter gennem luften.

Hunderup: En 21-årig mand fra Odense blev tidligt fredag morgen kørt til Odense Universitetshospital efter en ulykke i krydset Tietgens Allé/Læssøegade. Politiet kender fredag morgen endnu ikke mandens tilstand.

- Umiddelbart lød det alvorligt, men det virkede, som om han ikke var kommet alvorligt til skade, sagde vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen tidligt fredag morgen.

Uheldet skete klokken 4.23, da den unge mand på cykel kørte over krydset ved Tietgens Allé og Læssøegade. Politiet formoder, at manden er kørt over for rødt, for han blev ramt af en varebil, der ifølge politiets oplysninger kørte over for grønt lys.

- Vi har en mistanke om, at cyklisten var beruset, og han har muligvis overset, at der var rødt lys. Han bliver påkørt af en varebil, som vi formoder kører frem for grønt lys, siger Thomas Bentsen.

Cyklisten var ved bevidsthed efter ulykken, men politiet har endnu ikke talt med ham.

- Han er blevet kastet omkring 30 meter i forhold til, hvor påkørslen sker. Så hvis han er sluppet med overfladiske knubs, er der nogen, der har holdt hånden over ham, siger vagtchefen.

Varebilens fører er uskadt og tog ifølge vagtchefen umiddelbart den ubehagelige oplevelse forholdsvis roligt.