Kørestole, stokke, rollatorer og badestole: 16.000 odenseanere får nyt Hjælpemiddelservice

Torsdag slog Hjælpemiddelservice dørene op til sine nye lokaler på Landbrugsvej 12. Rådmændene Jane Jegind (V) og Søren Windell (K) var mødt op for at indvie lokalerne, hvor borgerne blandt andet kan få fikset småreparationer på hjælpemidler med det samme.

65.000 produkter og en million reservedele Hent-selv produkter fra meterlange reoler inddelt i nummerorden kender man typisk fra varehuset Ikea. Men nogenlunde sådan ser det 3000 kvadratmeter store nye Hjælpemiddelservice på Landbrugsvej 12 i Odense ud. Her bugner reolerne med kørestole, stokke, rollatorer og badestole - alt sammen hjælpemidler, der skal gøre hverdagen nemmere og bedre for de cirka 16.000 af Odenses borgere, der bruger et hjælpemiddel. - Det, vi har mest af, er kørestole, plejesenge og lignende. Men der findes omkring 65.000 produkter i sortimentet, for eksempel fejemaskiner og gulvvaskere, som vi ikke har på lager, men som kan bestilles hjem, hvis der kommer en borger, der har brug for det, siger leder af Hjælpemiddelservice, Kenneth Wiberg. Han tilføjer, at depotet derudover har omkring en million reservedele på lager til diverse hjælpemidler.

Hjælpemiddelservice Hjælpemiddelservice i Odense er den største af sin slags på Fyn.Depotet håndterer alle former for hjælpemidler, der udlånes til borgere, og arbejdsredskaber som anvendes af kommunens medarbejdere. Det er blandt andet kørestole, rollatorer, tryksårsmadrasser og lifte.



Hjælpemidlerne er i udgangspunktet genbrugshjælpemidler. Det vil sige, at når en borger ikke længere har brug for det udlånte hjælpemiddel, leveres det tilbage til Hjælpemiddelservice. Her vaskes, desinficeres og repareres hjælpemidlet og kan derefter bruges af en anden borger.



Hjælpemiddelservice ligger på Landbrugsvej 12 i Odense.

Indvielsen af det nye Hjælpemiddelservice hører ind under både Ældre- og Handicapforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen. Derfor var begge rådmænd, Jane Jegind (V) og Søren Windell (K) til stede. Foto: Isabella Tvede.

Spar tid på akutværkstedet Landbrugsvej 12 ligger i nærheden af Kold College i Odenses sydlige del og fremover er det altså her, byens borgere kan hente og aflevere et hjælpemiddel - eller få repareret et. Lokalerne byder nemlig også på et akutværksted. Her kan borgere komme ind fra gaden, hvis der eksempelvis er noget galt med et hjulleje på en kørestol, et håndbremsekabel på en rollator, eller et håndtag på en stok. Og det kan være en god idé, da man ellers som udgangspunkt må påregne fem hverdages ventetid. Flemming Eskely er en af de mekanikere, der arbejder i værkstedet, og han er ofte en populær mand blandt borgerne. - Folk er generelt rigtig glade. Der kan selvfølgelig også være lidt ventetid herude - så trækker man et nummer og kommer til i nummerrækkefølge. Men det går jo trods alt hurtigere, når man selv kommer herud, og det er fordelen, siger han. Der findes også et sygeplejedepot, hvor udkørende sygeplejersker i kommunen kan hente bandager og lignende. Og så har hjælpemiddeldepotet fået ny beboer - Kommunikationscenter Odense, som tilbyder tale-, høre- og sprogindsatser til voksne med særlige behov.

65-årige Flemming Eskely er en af de mekanikere, borgere vil møde, når de kommer med et hjælpemiddel, der trænger til en kærlig hånd. Foto: Isabella Tvede

Rådmænd klippede snor Tidligere lå Hjælpemiddelservice på Sivlandvænget, men udlejeren skulle bruge lejemålet, og kommunen måtte derfor se sig om efter et andet sted. Det blev altså Landbrugsvej 12, der er blevet renoveret efter alle kunstens regler, blandt andet fordi alle hjælpemiddelcentre i landet er underlagt strikse hygiejnekrav fra Statens Serum Institut. Torsdag markerede de to rådmænd, som Hjælpemiddelservice hører under - by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) og ældre- og handicaprådmand Søren Windell (K) - flytningen ved en reception. Det er især ældre og handicappede mennesker, der benytter Hjælpemiddelservice, som er Søren Windells område, mens selve bygningen rangerer under Jane Jeginds forvaltning. Sammen indviede de to rådmænd bygningen ved at klippe den røde snor over. - Det er ikke blot en opgradering, det er på høje tid, konstaterede Jane Jegind i sin tale, mens Søren Windell rettede stor tak til de medarbejdere, der på den ene eller anden måde hjælper med at rehabilitere borgere til et mere selvstændigt liv.

Der var især mange medarbejdere og pårørende til stede under indvielsen. Foto: Isabella Tvede

I den store hal står kørestole og andre hjælpemidler på rad og række. Elektriske kørestole bliver ladet, mens de står til opbevaring på reolerne, så de er klar til brug. Foto: Isabella Tvede