Kør også godt som seniorbilist

Er man seniorbilist på Fyn, så sæt kryds i kalenderen ved onsdag den 18. september. Her kan seniorbilister nemlig få tips og gode råd til, hvordan de bliver ved med at være sikre i trafikken.- Vi vil gerne sætte fokus på gode og dårlige vaner i trafikken og på myten om ældre som farlige bilister, fortæller Claus Hanfgarn fra GF Forsikring.- Derfor har vi sammen med Ældre Sagen taget initiativ til et foredrag, hvor GF Fonden er inviteret til at fortælle om, hvad man som seniorbilist kan gøre for at holde sine kørefærdigheder ved lige. Foredraget handler også om, hvordan man skal forholde sig, når kørekortet skal fornyes.Foredraget foregår onsdag den 18. september klokken 9.30 - 11.30 i Odd Fellow Bygningen, Nonnebakken 1. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig til Ældre Sagen på tlf. 65 91 91 21 eller på www.gftrafiksikker.dk/eventkalender senest d. 12. september. /RAS