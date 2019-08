Kødkrig udsat: Restaurant Ilden misser planlagt sommeråbning

Store klistermærker på vinduespartierne til den tidligere Danske Bank-filial på Fisketorvet i Odense har siden de første måneder af året fortalt de mange forbipasserende, at Restaurant Ilden ville åbne dørene op til en ny restaurant i sommeren 2019.

Hvis man går forbi restauranten og kigger ind ad vinduerne her i slutningen af den sidste sommermåned, står det dog klart, at det ikke kommer til at holde.

Medejeren Brian Risby Knudsen bekræfter da også, at åbningen er blevet forsinket, fordi renoveringen har taget længere tid end forventet.

- De fleste, der har prøvet at bygge eller renovere, ved godt, at arbejdet nogle gange tager lidt længere tid, end man havde regnet med. Og det er simpelthen det, der er sket her. Det er jo nogle ret store lokaler på over 1000 kvadratmeter, men håndværkerne arbejder på højtryk for at blive færdige, siger Brian Risby Knudsen.

Han har fået de første henvendelser fra folk, der gerne vil høre, om de kan booke restauranten til forskellige selskaber. Og lige nu er beskeden tilbage, at Restaurant Ilden åbner i slutningen af september.

- Vi kan ikke sige præcis, hvilken dag vi åbner, men det bliver mellem den 20 og den 30. september. Hvis vi havde vidst det fra start, ville vi selvfølgelig have skrevet, at vi ville åbne i efteråret i stedet for til sommer, siger Brian Risby Knudsen.