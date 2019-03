Kødkrig rykker vestpå: Ilden tager kampen om med Flammen i Odense

Restaurant Ilden åbner til sommer en ny restaurant i den gamle Danske Bank-bygning på Fisketorvet i Odense og tager dermed konkurrencen op med Restaurant Flammen, der også er centreret omkring en buffet med 15 forskellige slags kød.

Restaurant Flammen i Odense får nu en direkte konkurrent i form af det lignende koncept hos Restaurant Ilden, der rykker deres version af en kødbuffet mod vest og for første gang slår sig ned på den fynske side af Storebælt. De to kæder kæmper i forvejen om kundernes gunst i Roskilde, Næstved og ikke mindst København, hvor Flammen og Ilden forsøger at lokke kunderne fra hver sin side af Rådhuspladsen. Og til sommer starter så kampen om kødspisernes gunst i midten af Danmark, hvor Restaurant Ilden åbner på Fisketorvet 10, der senest har huset Danske Bank. Forude venter en gennemgribende renovering og ombygning, så lokalerne kan stå klar til de varme bøffer i stedet for kolde kontanter. - Odense har sammen med København stået øverst på vores ønskeliste fra starten. Odense er en fantastisk by. Så vi er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver rigtig godt, når vi er færdige herude, siger Brian Risby Knudsen, der ejer restaurant-kæden sammen med sin far Jan Knudsen og Frantz Weidemann. De har forberedt sig på, at der det første lange stræk fortsat vil være store anlægsarbejder i nabolaget, men glæder sig over de fremtidige perspektiver omkring Fisketorvet og TBT. - Vi ved godt, at der stadig bliver arbejdet det første år, men når vi kigger frem mod sommeren 2020, kommer det jo til at være helt fantastisk, siger Frantz Weidemann, der peger på, at de håber på at kunne få kommunens tilladelse til at have mellem 100 og 150 pladser med udeservering og derudover 50 gæster i gårdhaven: - Det bliver vores første restaurant med udeservering. Med tanke på den sommer vi havde i 2018, forventer vi os en hel del af det element her i Odense.

Der er da konkurrence og kødkrig mellem os og Flammen. Men det er jo også noget, som gør, at begge kæder er nødt til at højne niveauet og kvaliteten. Brian Risby Knudsen, medejer af Restaurant Ilden

Ilden åbner i de lokaler, der tidligere har huset Danske Bank. De er i øjeblikket ved at blive renoveret fra top til tå. Foto: Sugi Thiru

Kødkrig med ny front Mens Flammen har 14 restauranter i Danmark og en enkelt i Hamborg, har Ilden foreløbigt spredt sig til fire byer. Mens Flammen startede i det jyske, var Ilden de første til at åbne kødbuffeten på Sjælland. Der gik dog ikke lang tid, før Flammen fulgte efter. - I Roskilde fik vi lov til at ligge i seks uger alene, før Flammen valgte at åbne en restaurant der. Det gjorde de jo kun af én grund. Det var for at forsøge at lukke os så hurtigt som muligt. De to medejere trækker lidt på smilebåndet til spørgsmålet om, hvordan de nåede frem til at kalde sig Ilden, når der på dét tidspunkt allerede fandtes et lignende koncept med navnet Flammen. - Når vi nu havde besluttet os for at tage konkurrencen op med Flammen, var det jo oplagt at hedde Ilden. Så vidste folk jo også, hvad de har med at gøre fra start, siger Frantz Weidemann.

Højner kvaliteten Frantz Weidemann og Brian Risby Knudsen mener i øvrigt, at konkurrencen mellem Flammen og Ilden i sidste ende kommer kunderne til gode. - Der er da konkurrence og kødkrig mellem os og Flammen. Men det er jo også noget, som gør, at begge kæder er nødt til at højne niveauet og kvaliteten. Det er jo ikke sikkert, at Flammen ville have haft mørbrad som en del af deres kød-buffet, hvis vi ikke var startet med det, siger Brian Risby Knudsen. De har ikke nogen forventning om, at kødkrigen i Odense vil ende med at koste Flammen. - Når det har vist sig, at der er plads til begge restauranter i byer som Roskilde og Næstved, så er der selvfølgelig også plads til begge i Danmarks tredjestørste by. Vi kommer ikke for at få lukket Flammen ned.

- Vi har mere at tilbyde Selvom der er flere ligheder end forskelle mellem Ilden og Flammen, mener ejerne af Ilden - ikke overraskende - at deres version af en kød-restaurant er en tand bedre end Flammen. - Vi mener selvfølgelig, at vi har noget mere at tilbyde. Vi har vores legerum til børnene. Vi har kæmpe brunch-buffet lørdag og søndag, som de har droppet. Og så synes vi sådan helt generelt, at vi ligger højere end dem i forhold til kvalitet - både i forhold til det kød, vi køber og i forhold til de rammer, vi tilbyder vores gæster, siger Brian Risby Knudsen. Præcis hvornår Restaurant Ilden åbner og kødkrigen blæses i gang, ved Brian Risby Knudsen og Frantz Weidemann ikke endnu. - Det bliver til sommer. Men de sidste par år har vi slet ikke haft nogen sommerferie, så vi skal også lige nå at holde en enkelt uges ferie, før vi åbner.