Købte dyrt design på klods: Kreditorer mister millioner på Franck A-konkurs

De tidligere medarbejdere hos det konkursramte Franck A i Odense har meldt krav for 1,2 millioner kroner, som de formentligt vil kunne få udbetalt, når konkursboet er endeligt opgjort. Kreditorerne kommer dog ikke til at se mange af de 7,5 millioner kroner, som de samlet set har til gode.

Den dårlige nyhed er, at de mange virksomheder, som samlet set har 7,5 millioner kroner til gode, ikke ser ud til at få en eneste krone tilbage fra Franck A.

Den gode nyhed er, at de 44 medarbejdere, der i større eller mindre grad arbejdede i det nu hedengangne Franck A, formentlig får deres penge igen. Det drejer sig konkret om samlede krav for 1,2 millioner kroner, der både dækker manglende lønudbetalinger umiddelbart før konkursen og den løn i opsigelsesperioden, som en del af medarbejderne havde krav på.

1923: Marius Franck-Andersen åbner "Den nye Vinstue" i Jernbanegade. Den bliver udvidet ad flere omgange ved opkøb af nabobutikker og får med tiden navnet Franck A efter ejeren. Det klassiske Franck A med dets oceaner af nips forsvinder midt i 90'erne og bliver moderniseret til en mere strømlinet kombination af café, restaurant og natklub. Januar 2013: Ejeren, Palle Skov Jensen, vælger at lukke stedet og lave det om til et Jensens Bøfhus. November 2017: Det nye Franck A genåbner under stor mediebevågenhed med Palle Skov Jensen, Claus Skovsted og kokken Per Hallundbæk som ejere. Det er Skovsted og Hallundbæk der skal stå for driften. De deler ejerselskabet af Franck A anno 2017 A/S. Marts 2018: Palle Skov Jensen og Per Hallundbæk træder ud af ejerkredsen og sælger deres to tredjedele til den norske finansmand og restauratør Njål Gaute Solland. Han overtager to tredjedele af ejerskabet, mens Claus Skovsted sammen med sin anden partner René Skytte har den sidste tredjedel. Oktober 2018: Franck A bliver begæret konkurs af Claus Skovsted selv. November 2018: Burgerkæden Halifax afleverer et vindende bud på at overtage lokalerne efter Franck A, der dermed er fortid.

Claus Skovsted var med til at starte Franck A op i efteråret 2017 og ejede på det tidspunkt stedet sammen med Per Hallundbæk og Palle Skov Jensen, der dog i marts 2018 valgte at trække sig fra selskabet. I stedet fortsatte Claus Skovsted sammen med en ny medejer - nordmanden Njål Gaute Solland. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Dyrt design på klods

Redegørelsen fra kuratoren indeholder kun få oplysninger om, hvilke kreditorer der har penge til gode efter konkursen.

Den tidligere medejer af Franck A, Per Hallundbæk, der trak sig fra virksomheden mere end et halvt år før konkursen, har dog tidligere peget på, at man brugte alt for mange penge på renoveringen af lokalerne på Jernbanegade og på dyrt inventar.

- Det var Wegner-møbler fra Carl Hansen. Det var træborde og specialbyggede barer fra Kærbygård. Det var Le Klint-lamper og dyre paneler. Alt var håndlavet og meget flot og smukt. Men det er for det første meget dyrt og for det andet passer det måske bedre til en gourmet-restaurant, som Franck A ikke skulle være, sagde Per Hallundbæk i et større interview med Fyens Stiftstidende den 19. januar.

Carl Hansen & Søn A/S bliver som den eneste kreditor nævnt direkte i redegørelsen, hvor det fremgår, at den kendte, fynske møbelproducent manglede betaling for en del Wegner-stole, som de derfor har forsøgt at få konkursboet til at udlevere.

Et konkursbo er dog ikke ansvarlig for nogen beslutninger eller handlinger, der er truffet forud for, at skifteretten afsiger konkursdekretet. Så selvom stolene efterfølgende blev solgt for 200.000 kroner, har Carl Hansen & Søn måttet meddele sit tilgodehavende som et af de simple krav, som der altså ikke bliver penge til at betale.