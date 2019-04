Pladeselskabet Konkylie Recordings med base i København har haft udfordringer med at arrangere en "label night" - en minikoncert med et udvalg af selskabets bands og tilknyttede dj's. Det kom bag på de fynske ejere af selskabet, hvor svært det var at finde et egnet sted i Odense.

- Vi har på forhånd set bort fra steder som Posten og Studenterhuset. I vores øjne formår de ikke at lave et sted, der kan facilitere uafhængigt musik fra andre byer. Jeg kan ikke forestille mig noget mere kedeligt i hele verden end Kansas. For ikke at snakke kulturmaskinen. Det gør det svært at etablere en inspirations- og kulturudveksling mellem de store byer, siger Mathis Askebjerg Schmidt fra Konkylie Recordings.

Planen var oprindeligt at "nøjes" med at arrangere en koncert i Aarhus og København, men da Odense er hjemby for flere af de ansatte i pladeselskabet, har den altid været med i deres overvejelser.

- Musikbranchen er i vores optik så langt fra Odense, at det hverken er en økonomisk, brandingmæssig eller logistisk gevinst at sætte noget op. Det er derfor, det er uofficielt kaldes "manddomstesten", når artister skal spille i Odense, da der med al sandsynlighed ikke dukker mange op. Men da vi kommer fra byen, vil vi så gerne prøve at ændre det, siger Mathis Askebjerg Schmidt.

Han fortæller, at han og kollegerne på Konkylie Recordings selv famlede lidt i blinde, da de boede og spillede i Odense.

- Der er simpelthen for lidt af branchen i Odense, og det er derfor svært for de unge bands at få hul igennem. Københavnske og aarhusianske bands har derimod mere viden og er i højere grad klar over, hvad der skal til for at blive set og hørt, siger Mathis Askebjerg Schmidt.