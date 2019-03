En indbrudstyv kan ende med at spænde for sig selv med sit eget koben efter et indbrud i weekenden. Klokken 02.31 natten til lørdag brød vedkommende ind i en villa på Teisensvej i Odense gennem et ulåst skur og et opbrudt kældervindue. Selv om indbruddet udløste en alarm, nåede tyven at gennemsøge hele huset og stjæle en højttaler af mærket JBL model Flip 3 og en parfume af mærket Saint Laurent. Men så blev vedkommende måske stresset af alarmen. I hvert fald viste en gennemgang af villaen efter indbruddet, at tyven havde glemt sit koben på en seng i et værelse i stueetagen. Kobenet er nu i politiets varetægt, hvor det vil blive undersøgt for fingeraftryk og muligvis også dna-spor.