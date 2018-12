Knallertkører kørt ned i Stige

En 29-årig mand blev fredag aften kørt på sygehuset med mistanke om brud og andre skader som følge af et trafikuheld.

Fyns Politi fik omkring klokken 18 anmeldelse om, at der havde været sammenstød i krydset Hedelundvej og Vårlyngen i Stige. En 50-årig kvinde kom kørende i bil mod syd ad Hedelundvej, da hun skulle foretage et venstresving. Her ramte hun den 29-årig mand, der kom kørende på knallert.

Det er uvist, hvor alvorlige mandens skader er. Hans knallert er bragt ind til undersøgelser for at få klarlagt årsagen til uheldet.