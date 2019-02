Klumme: Ensom protest mod håndbold-hysteri

Visse ord kan jeg ikke lade være med at holde af. For eksempel dette ord med græske rødder: Idiosynkrasi. Ifølge Den Danske Ordbog betyder det: Følelse af stærkt - ofte ubegrundet - ubehag ved nogen eller noget.

Således oplyst må vi konstatere, at idiosynkrasier ikke er særligt eftertragtelsesværdige. Ja man kan endda påstå, at en idiosynkrasi kan være stadiet lige før et andet af mine favoritord, kværulantforrykthed.

Ikke desto mindre tror jeg, de fleste af os har visse idiosynkrasier. Det er såre menneskeligt i al sin irrationalitet, og jeg kender - for bare at nævne ét eksempel - en i min nærmeste kreds, der ikke kan se den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen på tv uden at spænde hanen på sin mentale pistol. Selv har jeg det også tungt med visse personer, men den slags snavsede vasketøj hører ikke hjemme her, så jeg nøjes med at konstatere, at idiosynkrasier også kan være rettet mod andet end personer. For eksempel håndbold.

Jeg er sportsidiot, ikke håndboldidiot, kunne jeg proklamere, men eftersom skønnere ånder end mig (fx Mikael Bertelsen og Troels Mylenberg i Radio 24syvs medieprogram Q & A) har taget den rituelle runddans om elite kontra folkelighed og om håndbolds marginale betydning på idrættens internationale scene, lader jeg mine argumenter mod håndbold ligge i denne omgang.

I stedet kan jeg berette, at jeg i en gold, idiosynkratisk protest mod det nationale klappølse-hysteri valgte at gå en tur i den regnfulde, tidlige aftentime i søndags, hvor der var finale. For en måned siden skrev jeg en klumme om, hvordan det var at gå rundt i de øde strøggader juleaften. På store håndboldaften var der endnu mere øde.

I modsætning til juleaften var restauranter og visse forretninger åbne, men omsonst, for der var ikke et øje. Bortset fra i Arkaden, hvor herlighederne blev vist på storskærm. Jeg kiggede ganske kortvarigt ind i Arkaden i begyndelsen af kampen og så en lille gruppe norske jenter vifte med deres flag under en af deres hjemlands vemodige scoringer, men jeg forlod straks etablissementet for at spankulere rundt i de øde gader i skidtvigtig, elitær, ensom ophøjethed. Akkompagneret af lejlighedsvise, gutturale jubelbrøl fra byens lejligheder.

De bedste idiosynkrasier er dem, man selv kan indse, og som har sprækker. Så til sidst skyndte jeg mig hjem for at se de sidste fem minutter, der som regel er de eneste, det er nødvendigt at se i en håndboldkamp. Ikke engang en smule spænding kunne de give mig, men til lykke alligevel.