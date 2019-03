Der findes i det store hele tre arter af måger i storbyen: Hættemågen, stormmågen og sølvmågen, der her både er sat i alfabetisk orden og i størrelsesorden. Hættemågen er den mindste og er her i foråret blevet nem at kende på, nå ja, hætten. Sølvmågen er den største. En barskt udseende krabat, der dominerer kampen om de menneskelige efterladenskaber, som mågerne - og kragefuglene - lever af i storbyen. Fjernt fra de kyster, der er mågernes naturlige levested.

Indimellem har vi så stormmågen. Den ligner sølvmågen, men den er mindre, og den ser meget mere mild og tilforladelig ud, selv om det selvfølgelig er tåbeligt at tillægge fugle den slags egenskaber.

Siden jeg var barn, har jeg kigget på fugle, men på en eller anden måde gik den meget almindelige stormmåge under min radar. Jeg må have sprunget siden med stormmåge over i barndommens eksemplar af "Fugle i farver", for jeg husker tydeligt, at jeg ved Åstien ude omkring Biskorup en dag for et par årtier siden så en flok måger, der ikke lignede dem, jeg kendte. Det var stormmåger, og så kunne jeg sætte et kryds på min artsliste, som burde have været der forlængst.

Stormmågen er en forårsbebuder. Der er ikke så mange af dem om vinteren, men her i foråret dukker ynglefuglene op. I Melsted på Bornholm har naturvejleder Jens Kofoed i foreløbig 29 år i træk haft besøg af den samme stormmåge, som han har døbt Mogens, og som han håndfodrer med flødehavarti. I år satte Mogens i kraft af det milde vejr rekord ved at ankomme så tidligt som 6. marts, og det havde den gode naturvejleder ikke ventet, så han havde ikke flødehavarti i huset, men blåskimmelost gled også ned.

Hjemme i mit nabolag er stormmågen også en forårsbebuder. Tagene omkring Tasso, Albani og arresten er populære, og mågen med det milde udtryk har en temmelig skinger stemme, som den gerne lader lyde, når det begynder at lysne, og territoriet skal hævdes, og hunner skal lokkes til.

Måger, det vil sige storm- og sølvmåger, er i stigende grad blevet en plage i bykvarterer, hvor de larmer og skider, som fugle nu gør. Også hjemme hos mig sker det ikke så sjældent, at de skrigende måger forstyrrer min nattesøvn. På den måde bliver stormmågen en forårsbebuder af den slags, der ikke vækker udelt glæde. Men hvis jeg vågner ved mågeskrig, så plejer jeg at rulle irriteret rundt i sengen, inden jeg siger til mig selv, at mågerne har lige så meget ret til at være der som mig. Mindst.