Som det med jævne mellemrum fremgår af disse ugentlige udgydelser, så er jeg fugleelsker og -kender. På redaktionen har jeg også gennem årtier sammen med min gode, mangeårige kollega, sportsredaktøren, suverænt indtaget positionen som fugleorakel. Det vil sige, at hvis en kollega har et spørgsmål om eller et billede af en for vedkommende ukendt fugl, så er det mig og/eller sportsredaktøren, der artsbestemmer.

Den status har den utilsigtede bivirkning, at kollegaerne tror, at jeg ved noget om alt muligt andet, der har med natur at gøre. Forleden hidkaldte en kær kollega mig således for at artsbestemme et træ, der står i en odenseansk park. Uden så meget som at kigge på billedet, meldte jeg pas.

Det eneste, jeg ved om træer, er, at hvis de fik lov, så lagde de sig og sov, men de må bare stå hele natten og sige til hinanden, åh ja ja ja ja ja, jeg er så søvnig. Det lærte jeg i hvert fald i min barndom af Hans Henrik Ley, som ofte sang sangen om søvnige træer i fjernsynet, dengang tv var værd at kigge på.

Lidt hjælp fra Google, som ikke er min ven, men et usympatisk, monopolkapitalistisk, privatlivsfredsoverskridende foretagende, fortæller, at teksten blev skrevet af Sven Møller Kristensen, der engang var Danmarks orakel udi litteraturhistorie, med musik af Bernhard Christesen. Men det var så et sidespor - det er ikke let altid at nå op på det afmålte antal anslag i sådan en klumme.

Selvfølgelig er jeg ikke helt forstbotanisk analfabet. På en god dag kan jeg kende både en birk og en bøg fra de andre. Og så er der hængepilen, der, så vidt jeg ved, ikke er præcist det samme som græde- eller tårepilen. Hængepilen står mange steder langs åen - ikke mindst i Munke Mose.

Lige præcis på den her tid af året, hvor alting blomstrer og grønnes, er hængepilene blandt de første til at springe ud. Hængepilens grene, der nedadhængende stræber mod åvandet, har en helt særlig grøn farve i en lys nuance. Det er som om, hængepilen suger alt lys til sig og som et andet trylletræ bliver selvlysende, når det mørkner.

Det er nu, hængepilen skal nydes. Inden alle de andre træer og deres tusinde nuancer af grønt følger efter. Det er nu, der slet ikke er grund til at græde, men kun udelt glæde, sig over de lysende træer langs åen.