ODENSE: Fredag klokken 22 kan man komme med til vægtergudstjeneste i Vor Frue Kirke ved sognepræst Camilla Balslev. Men først - fra klokken 21 - er vægterne klar foran Den Gamle Kro i Overgade til at føre alle interesserede rundt i byen, hvor man også vil få deres sang og små historier at høre. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et lettere traktement i Latinskolen, hvor vægterne ligeledes underholder med historier og sang. /RAS