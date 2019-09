MUNKEBJERG: Det handler om eksistens torsdag klokken 17 i Munkebjerg Kirke. Jonas Bjertrup Hennild laver oplæg om kærlighedens væsen, inden man selv over rødvin og ost kan reflektere over emnet med de andre tilhørere. Kun 50 kroner koster det at blive klogere på noget så væsentligt. /RAS