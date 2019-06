Klimamøde i Kongens Have

Klimaet har stået centralt i den valgkamp, som kulminerer, når danskerne onsdag går ind i stemmeboksene for at sammensætte det nye Folketing.

Og klimaet vil også være det centrale omdrejningspunkt, når Odense Radikale Venstre på valgdagen holder grundlovsmøde i Kongens Have i Odense.

Hovedtaleren til partiforeningens grundlovsmøde er meteorolog, forfatter og klimaformidler Jesper Theilgaard.

Det glæder formanden for Odense Radikale Venstre, at Jesper Theilgaard har taget imod invitationen til at tale i Odense.

- Jesper Theilgaard har formået på en troværdig måde at få os alle til at forstå alvoren i klimaudfordringen, uden at fjerne alt håb om, at menneskene stadig kan nå at undgå de værste følger, siger Kristian Grønbæk Andersen.

Foruden hovedtaleren får også børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen og partiets tre folketingskandidater også ordet.