Klimaminister giver tilsagn: De fynske kul skal ud af varmen

Klimaminister Lars Lilleholt og borgmester Peter Rahbæk Juel arbejder på, at Fynsværket bliver fri for kul inden 2025. Foto: Nils Svalebøg

Står det til Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), skal regeringens målsætning om at gøre alle kraftværker i Danmark kulfrie inden 2030 indfries fem år tidligere end oprindeligt planlagt. Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) giver nu endeligt tilsagn, men en aftale ligger endnu ikke klar.

- Det her skal lykkes til 2025. Sådan var meldingen fra klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), da han mandag mødtes med Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S). Her diskuterede de to ambitionen om at gøre Fynsværket kulfrit i 2025 i stedet for i 2030, som er regeringens deadline for udfasning af kul på de danske kraftværker. Tidligere i november udtalte klimaministeren, at den odenseanske borgmesters initiativ var spændende, og at han og Peter Rahbæk Juel skulle mødes for at diskutere, hvordan Fynsværket kan droppe de fossile brændstoffer. Det møde fandt sted mandag, men bød dog hverken på en konkret aftale eller vished om, hvornår en sådan aftale kan ligge klar. Klart er det til gengæld, at Peter Rahbæk Juel nu har tilsagn fra klimaministeren.

Fakta På klimakonferencen COP23 i Bonn i 2017 indgik regeringen med 15 andre lande en international aftale om at udfase brugen af kul inden 2030.

I Danmark ligger fire kraftværker, som stadig bruger kul, i vejen for den målsætning.

I 2017 meddelte DONG energy, der ejer to af de fire kulkraftværker, at man i koncernen vil sige farvel til kul senest i år 2023.

Dermed er der to kulfyrede kraftværker tilbage. Nordjyllandsværket i Aalborg og Fynsværket i Odense. Nordjyllandsværket har erklæret, at de vil udfase brugen af kul inden 2028.

Ejerne af Fynsværket, Fjernvarme Fyn samt Odense Kommune havde inden regeringens udspil et erklæret mål om at udfase brugen af kul inden 2030.

Peter Rahbæk Juel (S) præsenterede for nyligt et udspil om at gøre Fynsværket kulfrit allerede i 2025, altså fem år tidligere end det oprindelige udspil.

Klimaminister Lars Lilleholt har tidligere udtrykt interesse for Peter Rahbæk Juels målsætning om at gøre Fynsværket kulfrit. Mandag gav han endeligt tilsagn. Foto: Nils Svalebøg

Kullene skal ud Odense Kommune, Energistyrelsen og Fjernvarme Fyn skal nu i gang med at udvikle den bedste omlægning af et kulkraftværk til anden energi. Noget af det, de skal sikre sig, er, at det ikke bliver det store gartnerierhverv på Fyn, der kommer til at betale prisen. Fyn og Odense står nemlig for henholdsvis 60 og 40 procent af det samlede danske gartneriareal. De nuværende afgiftsregler på varme gør, at varme produceret på kul er langt billigere for gartnerierne end mindre miljøbelastende varmekilder som for eksempel vind, træpiller eller biomasse. Ved en grøn omlægning risikerer gartnerierne derfor større udgifter. - Vi skal have udfaset kullene så hurtigt som muligt. Fynsværket er et meget, meget stort kraftvarmeværk, og en omlægning skal håndteres, så vi opretholder det store gartneri, der er på Fyn, lød det fra klimaminister Lars Christian Lilleholt. Ifølge borgmesteren er det utidssvarende afgiftsregler, der holder gartnerierne fanget i en kulafhængighed, og på baggrund af det har Peter Rahbæk Juel tidligere udtrykt ønske om at lade Odense og Fyn indgå i en særaftale. Klimaministeren ville hverken be- eller afkræfte hverken en særordning, eller om de nuværende varmeafgiftsreglerne skal reguleres. - Det er jo noget af det, vi skal have fundet ud af, sagde Lars Christian Lilleholt.

Fynsværket i Odense er et af de få kraftværker i Danmark, der stadig fyrer med kul. Det skal være slut inden 2025. Foto: Nils Svalebøg

- Vi har travlt Selvom de to politikere er enige om, at kullene meget snart skal være en saga blot, erkender de også, at de har travlt. - Ambitionen er 2025, og hvis vi skal nå det, skal vi have styr på det tekniske og på tværs af kommunen, Energistyrelsen og Fjernvarme Fyn have fundet ud af, hvordan vi ved fælles hjælp kan finde det rette mix. Og så må vi bare knokle på, sagde Odenses borgmester. Og det gav klimaministeren ham ret i. - Det her er miljømæssigt det bedste, vi kan gøre. For Odense, for Fyn og for Danmark. Kan det her lykkes, vil det være noget, der virkelig gør udslaget i forhold til miljøet - også i forhold til vores nationale målsætning. Inden målsætningen om et helt kulfrit Fynsværk bliver virkelighed, venter flere møder med Odense Kommune, Energistyrelsen og Fjernvarme Fyn.