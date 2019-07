Alt er klart til aftenens premiere i Den Fynske Landsby. H.C. Andersen Festspillene opfører i år "Nattergalen" med ny musik og flot sceneri.

- Der er hele tiden noget, der bliver ændret. HELE HELE tiden. 11-årige Alberte Olsen sukker lidt og griner til sin jævnaldrende veninde, der er i færd med at sætte en nylonstrømpe på hovedet, så der er styr på lokkerne under parykken. - Men det lever man med. Jeg havde tidligere otte replikker - nu har jeg fire, tilføjer hun. Alberte Olsen spiser frokost på friluftsscenen i Den Fynske Landsby med Aya Sahlertz, som hun har lært at kende denne sommer. De to er skuespillere i H.C. Andersen Festspillene, og her dagen inden premieren finpudses der på replikker, kostumer og rekvisitter. - Den sidste replik er altid den rigtige, plejer vi at sige, fortæller instruktør Carsten Friis og medgiver, at der ofte laves lidt om på stykket undervejs i prøveforløbet. - Nattergalen var ind til for fem dage siden en dukke på Lauras hånd. Nu spiller og danser hun fuglen, og det er meget bedre. Sådan har vi forbedringer hele tiden, afslører han. Den 14-årige balletdanser, Laura Udsen Lundsgaard, kommer i samme øjeblik fløjtende og dansende ind på scenen med lange dunede øjenvipper og fjerede arme. Hun bevæger sig i små yndefulde ryk, så hun ligner en rigtig fugl.

Nattergalen



Der er 50 medvirkende på scenen og mindst det dobbelte antal forældre og frivillige bag scenen.



"Nattergalen" har premiere i dag i Den Fynske Landsby og spiller frem til den 10. august. Alle dage klokken 16 og den 7. august desuden klokken 11.Instruktør er Carsten Friis, orkesterleder Julie Strange, scenograf Alice Mikkelsen, koreograf Line Friis, kostumier Charlotte Hansen og korleder Mette Marstrand.Der er 50 medvirkende på scenen og mindst det dobbelte antal forældre og frivillige bag scenen.Billetter kan købes ved indgangen eller på www.hcandersenfestspillene.dk . Indgang er ved siden af Sortebro Kro.

Der kan være en del ventetid på prøvedagene, så Alberte Olsen (tv) og Aya Aahlertz, der begge er 11, er glade for at have hinanden. De kendte ikke hinanden i forvejen, men er nu blevet veninder. Foto: Sugi Thiru

Ingen premiere-nerver På scenen er de 50 skuespillere begyndt på endnu en gennemspilning af "Nattergalen", der er årets stykke på friluftsscenen, og rundt omkring i kulissen, bag den og på tilskuerpladserne er forældre og frivillige i gang med at gøre det sidste klart til premieredagen. I den ene ende af den store scene arrangeres de sidste sten omkring bonsaitræerne, bag scenen klippes pandehår på sorte parykker, og spredt rundt på tilskuerpladserne holder et antal forældre skarpt øje med, at kinasko og -skjorter sidder som de skal på de mange skuespillere. Alt kører som en stor og velsmurt maskine, præcis som det skal, og som det gør hvert år, når H.C. Andersenspillene sættes op i Den Fynske Landsby. Denne gang er det 52. gang. To store telte er rejst bag scenen, og her har scenebyggende forældre de sidste 10 dage bygget og malet de mange kulisser, der er i brug til årets skuespil. I et lille telt står to symaskiner klar til reparationer af kostumer, og et sidste telt er spisetelt, hvor de arbejdende forældre spiser, og hvor blandt andet morgendagens fejring af premieren skal foregå. Sofie Hansen, der er mor til en af skuespillerne er med for tredje år i træk. Hun er festarrangøren på holdet, og hun elsker det. - Man bliver suget ind i det. Nogle dage har jeg besluttet, at i dag skal jeg ikke være i landsbyen, men pludselig er jeg her alligevel og i gang med noget. Her er et fantastisk fællesskab, forklarer hun.

Der er navneskilte til alle parykkerne, så skuespillerne kan finde den, der passer. Ellers er det op til børnene selv at holde styr på deres kostumer. Her er det Ida Marstrand, der spiller fiskerpigen Jasmina. Foto: Sugi Thiru

Et stykke om ægthed Godt nok er der aktivitet i alle hjørner af friluftsscenen, men der er ingen panik. Alle ved tilsyneladende, hvad de skal. - Vi er faktisk, hvor vi skal være. Nu handler det om at få ro på alle - både børn og forældre, siger Carsten Friis, der ikke lægger skjul på, at han er meget stolt over børnenes indsats på scenen. - De er top-dedikerede og skide gode, som han siger. Årets stykke handler om ægthed og er på den måde helt aktuel i en verden, hvor man dyrker det smukke og overfladiske. - H.C. Andersens historie om nattergalen er tung og filosofisk. Vores forestilling er jo lidt lettere, men egentlig ret tæt på den originale udgave. Pointerne og moralerne er faktisk meget nutidige og kan godt forstås af børn i dag, slår instruktøren fast. H.C. Andersen Festspillene har spillet "Nattergalen" to gange tidligere, men denne gang er et med helt ny musik af orkesterleder Julie Strange.

Der er 50 skuespillere med på scenen til "Nattergalen", og det er lidt færre end tidligere år. Scenen forestiller kejserens palads og det fylder så meget, at der ikke var plads til flere skuespillere. Foto: Sugi Thiru

Laura Udsen Lundsgaard er nattergalen. Til at begynde med havde hun fuglen på armen som en dukke, men det blev lavet om, og hun danser og fløjter hun rollen. Foto: Sugi Thiru

Der pakkes ned efter 10 hektiske byggedage. Scenen er færdig og teltet, der har rummet kulissebyggeriet, bliver taget ned inden premieren. Foto: Sugi Thiru

"Nattergalen" foregår som bekendt i Kina, og det har krævet en del sorte parykker at sætte stykket op. Foto: Sugi Thiru

Laura Udsen Lundsgaard og Sebastian Holm som henholdsvis nattergal og kejser. Foto: Sugi Thiru

Ida Marstrand spiller fiskerpigen Jasmina. Foto: Sugi Thiru

Det er tredje år, at Sofie Hansen er med sin datter Nicoline i landsbyen for at spille festspil. I år står hun for festerne. Foto: Sugi Thiru

