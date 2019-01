Klar til optagelse: Egon på 74 har fået sin skuespillerdebut

Onsdag var sidste optagedag på Friplejehjemmet Provstegaarden, der er blevet brugt som location til en kortfilm, som studerende fra Den Fynske Filmskole 18Frames er ved at lave. I den forbindelse har nogle af beboerne fået statistroller.

Lis Hansens lejlighed er onsdag formiddag omdannet til et filmstudie. I en plejeseng ligger en skuespiller, der spiller plejehjemsbeboer. I det lille lokale står ni filmfolk, mens der på hver sin side af sengen står to kvinder i uniform. Den ene er en skuespiller og har hovedrollen i kortfilmen. Den anden hedder Marianne Jakobsen og er social- og sundhedsassistent og ansat på Provstegaardshjemmet. Marianne Jakobsen er med for at gøre scenen så realistisk som muligt. Hun viser skuespilleren, hvordan et lift foretages korrekt, og hvordan man får en beboer ned i en kørestol, så vedkommende sidder behageligt. - Det er lidt hektisk med så mange mennesker, men jeg gør, hvad jeg skal, og de gør, hvad de skal, smiler hun, inden hun skal videre til sit rigtige arbejde, hvor hun blandt andet venter en borger hjem fra sygehuset. Ude på gangen står en monitor, hvor man kan følge kameraets skud, der ligger et væld af ledninger og et skrivebord med kameraudstyr og computere gør det ud for kontor, mens et væld af unge mennesker i højt tempo bevæger sig op og ned ad gangene. Studerende fra Den Fynske Filmskole 18Frames er i gang med at lave deres midtvejsprojekt. Manuskriptet er skrevet af Pernille Hyllegaard og handler om en ung kvinde, der arbejder på et plejehjem, men egentlig hellere vil være pianist.

18Frames 18Frames er en alternativ filmskole, der er forankret på Fyn

På filmskolen er der syv faglinjer med tre studerende per årgang

Uddannelsen tager tre år, men er ikke SU-berettiget, og langt de fleste har derfor arbejde eller studie ved siden af

Undervejs i uddannelsen skal man lave henholdsvis en midtvejsfilm og en afgangsfilm

Denne kortfilm med arbejdstitlen "Når klaveret spiller" er en midtvejsfilm.

Kortfilmen får premiere på Odense Film Festival til sommer

Det er filmforeningen 18Frames, der står bag kortfilmen, der får premiere på OFF til sommer. Foto: Nils Svalebøg

Skuespillerdebut Egon Fogh var i sit arbejdsliv direktør for Sydbank, men kan i en alder af 74 år skrive en helt ny rolle på cv'et: Filmskuespiller. Eller rettere statist. Hen over tre dage har Friplejehjemmet Provstegaardshjemmet i Odense nemlig lagt kulisser til en kortfilm, der ser dagens lys til sommer. - Folk plejer at sige, at jeg blev født 14 dage for tidligt af ren og skær nysgerrighed. Så der var slet ingen betænkeligheder, fortæller den nyslåede skuespiller. Selvom Egon Fogh synes, at der er mange gode aktiviteter på plejehjemmet, har han syntes godt om et afbræk i dagligdagen. Det er jo ikke hver dag, der kommer et filmhold forbi, som han siger. Også 95-årige Grethe Nielsen har fået sin filmdebut. Det havde hun ikke regnet med, at hendes 90'ere skulle byde på. Det har været sjovt at være med til, selvom det har været hårdt. - Efter søndagens optagelser underholdt Grethe i mandagens strikkeklub med, at trætheden havde sat sit præg. Især fordi de skulle tage nogle bestemte scener om og om igen, fortæller Provstegaardshjemmets forstander Dorthe Jakobsen.

Forstander Dorthe Jakobsen er imponeret over, hvor meget udstyr det kræver at lave en kortfilm. Hun fortæller grinende, at filmforeningen havde flere folk med, end der var plejepersonale. Foto: Nils Svalebøg

Plejehjem som location Filmskolen 18Frames er taknemmelige for den modtagelse, de har fået på Provstegaardshjemmet. - For at vi kan fungere som filmforening, kræver det et fynsk lokalmiljø, der inviterer os ind. Det i sig selv er en kæmpe gave, siger Nadia Claudi, der er instruktør. Hun tilføjer, at hun i starten var nervøs for, om de ville forstyrre for meget med deres relativt store filmhold, som kan virke voldsomt på et ellers roligt plejehjem. Men det var ikke tilfældet. - Det har været rigtig fedt at mærke, hvor godt de har taget imod os. En af de sjoveste scener at lave var den, hvor de er med. Og de var virkelig gode, fastslår hun. Begejstringen for samarbejdet er gensidig. Forstanderen er imponeret over den respekt og forståelse, de studerende har udvist. - Jeg blev overvældet over, hvad der skal til af mandskab og udstyr for at lave en kortfilm på 14 minutter, men de har simpelthen været så søde. Og vi vil jo rigtig gerne give en oplevelse af, at der sker noget her i huset. At livet skal leves hele livet, siger Dorthe Jakobsen.

Instruktøren på kortfilmen er Nadia Claudi, der egentlig er uddannet journalist fra Syddansk Universitet og til daglig arbejder på Roskilde Universitets avis. Foto: Nils Svalebøg

Bobler og kransekage Egon Fogh ser frem til det endelige resultat. - Det bliver da spændende at se, hvordan man ser ud i stort format, smiler han. Og når kortfilmen er klippet færdig, håber forstander Dorthe Jakobsen, at de kan lave en forpremiere på Provstegaardshjemmet. - Min drøm er klart, at vi kan invitere både beboere og deres pårørende til en forpremiere. Vi hilser enhver anledning til bobler og kransekage velkommen, smiler hun.

Onsdag var sidste optagedag på Provstegaardshjemmet. I sejlet er en skuespiller og altså ikke en beboer. Foto: Nils Svalebøg