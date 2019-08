Klar til HCA INK 2019: Pawel er realist til fingerspidserne

- Jeg begyndte med at lave graffiti som teenager, derefter lavede jeg tegninger til reklamer og begyndte i den sammenhæng at dyrke realismen. Senere kastede jeg mig over airbrush-teknik, som jeg rejste rundt og underholdt med på gadehjørner. Da jeg for fire år siden begyndte at tatovere, var den største forskel udstyret, for jeg havde ekstremt godt styr på teknik og motiver, siger Pawel Polumackanycz og tilføjer, at den væsentligste forskel er skiftet mellem hud og lærred.

Mange kalder med rette tatovører for kunstnere og med tanke på Pawel Polumackanycz' baggrund, er det helt på sin plads. Han har arbejdet som kunstner i Polen i 12 år, inden han kastede sig over tatoveringer.

- Jeg har rejst i hele verden og arbejdet mange forskellige steder, og jeg havde aldrig regnet med, at jeg ville blive så længe i Danmark, siger den 34-årige tatovør fra kystbyen Koszalin stik syd for Bornholm.

Selv om polske Pawel Polumackanycz har boet i Danmark i fem år, har han ikke lært dansk. Da han tager imod i tatovørbutikken Kineone på Skibhusvej i Odense, undskylder han, at vi skal lave interviewet på engelsk, men forklarer, at det aldrig var planen, at han skulle blive permanent i Danmark.

- Jeg forbedrer mig hele tiden, så naturligvis går jeg efter at vinde en pris i år. Det værste ved at være så fokuseret på konkurrencen er faktisk, at jeg ikke har tid til at gå rundt og følge med i alle de fantastiske ting, mine kolleger laver, siger han.

- Man vinder ikke ved at komme med en ordinær tatovering. Man er også nødt til at forholde sig til, hvor meget personen, der skal tatoveres, kan holde til. Det kræver virkelig noget at ligge stille og blive tatoveret syv timer tre dage i træk. Mit "lærred" giver mig frie hænder til at finde på noget, til gengæld får han tatoveringen med stor rabat. Jeg er ikke sikker på, jeg selv kunne klare det. Det er ikke nær så hårdt for tatovøren som den tatoverede, siger han.

Et særligt personligt touch

Pawel Polumackanycz er kendt for sine sort-grå tatoveringer, som er usædvanligt virkelighedstro.

- Jeg har prøvet forskellige stilarter af, men realismen er altid den, jeg vender tilbage til. Det bliver ved med at fascinere mig, hvordan man kan tage et fotografi og nærmest forvandle det til 3D på en ryg, en arm eller et ben. Jeg forsøger at give mine tatoveringer et særligt personligt touch. Det handler meget om tekstur. Om både at have noget genskin, noget dybde og kontrast. Det kræver mange års træning at ramme plet, men min kunstnerbaggrund har helt sikkert hjulpet mig. Uden den ville jeg ikke være nået så langt på blot fire år, siger Pawel Polumackanycz.

Han har ikke oplagte inspirationskilder, men finder både inspiration inden for kunst og livet i almindelighed.

- Naturligvis følger jeg forskellige tatovører for at se, hvad der rører sig inden for branchen. Men jeg kan lige så godt finde den ved at gå en tur her på Skibhusvej, siger Pawel Polumackanycz.

Hans Christian Andersen Tattoo Festival 2019 afholdes fredag 30. august til søndag 1. september i DOK5000. Se hele programmet på hcaink.dk.