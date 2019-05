Klar til Eventyrløbet: Her bliver der vejspærringer

Skal du ud at køre Kristi himmelfartsdag er det en god idé at tage højde for, at flere veje i Bolbro er spærret som følge af tusindvis af løbere.

Tusindvis af løbere vil Kristi himmelfartsdag sætte deres præg på Odense-forstaden Bolbro, når den 42. udgave af Eventyrløbet finder sted.

Omkring 17.000 løbere er på forhånd meldt til, og det kan derfor ikke undgå at sætte sit præg på trafikken, hvis man skal gennem Bolbro i løbet af torsdagen.

Allerede fra klokken otte om morgenen bliver Stadionvej spærret fra Rugårdsvej til Højstrupvej, så havde man planlagt en tur på Genbrugspladsen på Snapindvej bør man nok vælge en anden dag til det.

- Vi har sædvanligvis lukket Snapindvejens genbrugsstation ned, da det er umuligt at komme ind på den alligevel. Til gengæld bruges tre af vores flotte skraldebiler til at spærre for trafikken og sikre mod terror, fortæller Claus Hammerich, kommunikationschef i Odense Renovation.

Også Christmas Møllers Vej og Lavsensvænget bliver totalafspærret, og for alle tre steders vedkommende frem til omkring klokken 13.30.

Fra klokken 9.30 og til cirka klokken 12.45 vil Rugårdsvej være spærret mellem Stadionvej og Jernbanevej, men busserne får lov til at blive sluppet igennem - men ingen andre trafikanter. Også omkring Mogensensvej vil der være afspærret i samme tidsrum, og hjemmeværnspolitiet vil være til stede for at dirigere.

Fra klokken 8.00 og frem til cirka klokken 17.30 vil Møllemarksvej være spærret fra Højstrupvej til Haveløkken. Det er her, de mange tusinde løbere går fra målområdet på atletikstadion til firmateltene i Højstrupparken.

Fra sidst på eftermiddagen ventes det hele at være åbent igen, hvor de frivillige hjælpere i Eventyrløbet er i gang med at lukke dette års motionsløb ned.