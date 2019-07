Klar til Ed Sheeran: 43.000 i Tusindårsskoven

Der var 43.000 lørdag aften, og det er der igen søndag aften.

De to koncerter med Ed Sheeran i Tusindårsskoven har været en succes. Både hos publikum og anmeldere. På nær visse klager over parkeringsforholdene og lidt besvær med billetafhentning, ser det ud til, at odenseanerne og de mange tilrejsende var yderst fornøjede med oplevelsen lørdag aften, så mon ikke de bliver det igen søndag.

Om alle søndagens koncertgængere er med på dronebilledet her, er nok tvivlsomt. Det er taget, mens det første opvarmningsband spillede. Et par timer før Ed Sheeran ham selv gik på scenen. Men sådan ser op mod 43.000 mennesker i Tusindårsskoven altså ud set lidt fra oven. Og så er det bare frem med luppen for at se, om I kan få øje på nogen, I kender...