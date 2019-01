Klagenævn stopper byggeri tæt på Odense Å: Nu er grunden stort set værdiløs, siger ejer

"Miljø- og Fødevarenævnet finder, at opførelsen af det ansøgte byggeri vil medføre en så væsentlig tilsidesættelse af de landskabelige og naturmæssige hensyn, der skal varetages med åbeskyttelseslinjen, at der ikke er grundlag for at meddele dispensation," står der i afgørelsen fra nævnet.

Danmarks Naturfredningsforening havde sidste sommer indbragt sagen for klageinstansen, efter Odense Kommunes byggesagskontor i maj 2018 havde valgt at give en dispensation til, at der kunne bygges. Også selv om det planlagte byggeri lå langt indenfor åbeskyttelseslinjen.

En investors planer om at opføre syv attraktive enfamiliehuse på en grund ved Nygade og Demantsvej i Dalum tæt ned mod Odense Å bliver aldrig til noget.

- Vi håber, at kommunen fremover tænker sig om en ekstra gang, inden den giver lignende dispensationer, siger Inger Schiel-Madsen.

Hun retter en kritik af, at Odense Kommune i første omgang gav en dispensation - og håber, at sagen vil føre til ekstra omtanke, hvis der i fremtiden bliver søgt om tilladelse til at bygge inden for åbeskyttelseslinjen.

- Det er en vigtig sag, fordi kommunen havde givet tilladelse til at overskride åfredningslinjen i et område, hvor der er store landskabelige værdier, siger naturfredningsforeningens lokalformand i Odense Inger Schiel-Madsen.

Danmarks Naturfredningsforening glæder sig ikke overraskende over afgørelsen.

- Med afgørelsen er beslutningen om at give dispensation omgjort, fastslår hun og tilføjer:

Samme budskab lyder fra by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Bundsgaard tilføjer, at kommunens byggesagskontor må lytte og tage ved lære af afgørelsen.

- At træffe den her slags afgørelser er ikke en eksakt videnskab. De fleste gange rammer vi rigtigt, men i det her tilfælde har der været en anden vurdering, siger han.

Områdets fremtid virker grøn

Afgørelsen betyder, at der næppe nogensinde bliver bygget noget som helst på skråningen ned mod åen.

Den erkendelse står de tilbage med hos ejerne af grunden i firmaet Ask-Klavs Holding ApS. Medejer Ask Hansen forklarer, at grunden, som de gav 4,8 millioner kroner for, nu er stort set værdiløs.

- Vi kan ikke have andre planer for den, siger han og føler sig naiv, fordi de ikke vidste, at der var risiko for en omstødelse af dispensationen.

Han og den anden medejer føler sig chanceløse mod systemet, efter de først havde tilrettet projektet efter kommunens ønske, så dispensationen kunne gives, men siden blev underkendt af nævnet.

De har cirka 40 lejemål til udlejning i Odense i et andet firma, men der er stor risiko for, at selskabet, som ejer den pågældende grund, nu går konkurs.

Naturfredningsforeningens afgørelse kan ikke ankes, og i Ask-Klavs Holding Aps. overvejer de nu, om de skal tage sagen op for en domstol, selv om det vil være økonomisk svært. De har et halvt år til at træffe en beslutning.

Åbeskyttelseslinjen, som står i vejen for byggeplanerne, gælder i en afstand på 150 meter fra åer og vandløb. Formålet med beskyttelseszonen er at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.