Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade er klar til at påtage sig opgaven med at drive et nyt værested i Bolbro i samarbejde med kommunen, hvis politikerne beslutter det. Her fortæller varmestuens leder, Kaj Skjølstrup, om, hvorfor han synes, det er en god idé.

Kaj Skjølstrup, hvordan forholder Kirkens Korshærs varmestue i Nørregade sig til eventuelt at skulle drive et nyt værested for socialt udsatte i Bolbro?

- Vi vil gerne tage opgaven på os, hvis vi bliver spurgt. På værestedsområdet kan de frivillige organisationer som Café Paraplyen, Reden eller os i Kirkens Korshær noget andet end kommunen. Jeg tror såmænd også, at vi får nogle gratis point, alene fordi vi ikke er kommunen, som mange af vores brugere er lidt på vagt overfor. Området er meget værdibåret, og derfor har kommunen også en interesse i, at få organisationer som vores til at drive nogle af tilbuddene, for det har vi vist, at vi godt kan.

Hvordan er I kommet ind i billedet?

- I første omgang blev vi spurgt, om vi kunne tænke os at flytte varmestuen fra Nørregade til Bolbro - der er stor efterspørgsel på tilbud i Bolbro, og vi har mange brugere her i varmestuen fra Bolbro. Vi drøftede forslaget, for der er både fordele og ulemper, men besluttede at sige nej. Men vi kan måske lave en satellitafdeling i Bolbro, og hvis jeg må drive det og Nørregade som én varmestue og på den måde få en bedre udnyttelse af ressourcer og medarbejdere, kan vi måske lave noget, der kan fungere som en glidende overgang.

Hvad er der af sociale problemer i Bolbro?

- Vi ved, at der bor en del mennesker med alkoholproblemer i området. De isolerer sig og forsumper. På et tidspunkt lavede man også en undersøgelse, der viste, at 40 procent af brugerne i stofmisbrugsbehandlingen boede i Odense Vest/Bolbro. Nu hvor behandlingscentret har lavet strategien om, så ikke alle behøver at komme hver dag inde i centrum, kunne det give god mening at lave et godt tilbud i Bolbro og ikke slæbe en masse folk ind i byen.

Hvad kan I gøre for folk med alkoholproblemer?

- Vi ved ikke altid, hvad det er for et tilbud, vi skal lave til dem. Men opsøgende indsatser er første skridt på vejen. Og vi ved fra nogle af vores andre steder, at det ofte kan tage et par år at opnå kontakt til dem, der isolerer sig. For social er noget, man skal lære at være. Og der findes mennesker her i byen, som ingen venner har.

Er der socialt udsatte, som kommunen ikke kommer i kontakt med i dag?

- Ja, jeg er overbevist om, at der er en gruppe af socialt udsatte, som kommunen ikke får fat på i dag. For en del år siden fandt kommunen - i gennemsnit - en gang om ugen en person, der havde ligget alene i sin lejlighed flere dage, død. Ofte var der alkohol indblandet. Og det fik mig den gang til at forstå, hvor stort problemet er. Og de situationer oplever man stadigvæk.

Kirkens Korshær har en anderledes tilgang til socialt udsatte end kommunen. Er der noget, du er bekymret for ved et eventuelt samarbejde?

- Meget tyder på, at der bliver tilknyttet et projekt, som skal prøve at få nogle tilbage på arbejdsmarkedet, men det er jeg ikke nervøs for. Jeg ser sådan på det, at jeg gerne vil have en varmestue, der har mange varer på hylderne. Det skal bare ikke være købetvang. Og vi har lavet mange ting sammen med kommunen - for eksempel fremskudt sagsbehandling, it-hjælp, sundhedsprojekt og jævnligt besøg af sygeplejerske. Det vigtige er, at kommunen respekterer folks ret til bare at sidde her hos os, hvor vi ikke arbejder med løftede pegefingre. Men jeg har ingen problemer med, at vi også tilbyder andre løsninger. For eksempel ville jeg synes, det var godt, hvis tandlægebussen for eksempel kunne komme på besøg.