Keolis favorit til at sidde bag styrepinden i Odense Letbane

Odense Letbane peger på Keolis, der i forvejen leverer bybusdrift i byen, til at stå for driften af letbanen. - De er mest fordelagtige på både pris og kvalitet, siger letbanedirektør Mogens Hagelskær.

For efter næsten et års forhandlinger med fire bydere, offentliggør Odense Letbane torsdag, at det bliver Keolis Danmark, som er letbanekontorets foretrukne bud på en fremtidig driftsoperatør til at stå for drift og vedligehold.

Fire selskaber havde budt ind på opgaven med at stå for drift og vedligehold af Odense Letbane. De var ud over Keolis Danmark: Metro Service A/S Odense Lightrail Service A/S (Umove and Transdev Sverige AB) Stockholms Spårvägar AB Adm. direktør i Odense Letbane Mogens Hagelskær siger, han ikke må oplyse, hvem der lå næstbedst i udbuddet. Men der har været forhandlet i cirka et år, og byderne lå tæt, især i slutfasen, oplyser han dog.

- For det andet har jeg det også sådan, at Keolis lige for nylig har været igennem en meget hård indlæringskurve i Aarhus, og det er jeg da glad for, at vi i Odense kan nyde gavn af.

- Jeg skal ikke sige, hvem der har skyld for hvad i Aarhus. Det vil jeg ikke kommentere. Men for det første vil jeg sige, at det aldrig er nemt at være nummer et, som de har været i Aarhus.

Sporene fra Aarhus skræmmer dog ikke letbanedirektør Mogens Hagelskær, der i stedet glæder sig over at få en operatør med konkrete erfaringer fra Danmark.

Med til den historie hører, som det vil være mange bekendt, at Keolis i samarbejdet med Aarhus Letbane havde store genvordigheder med at opnå de nødvendige sikkerhedsgodkendelser hos Trafikstyrelsen. Det betød, at den planlagte åbning af Aarhus Letbane måtte aflyses i sidste øjeblik, og Keolis og Aarhus Letbane var efterfølgende ikke helt enige om, hvem der havde ansvaret for hvad i det kaotiske forløb.

Hagelskær: Driftsbudgettet holder

Den rigtig gode nyhed er ifølge Mogens Hagelskær, at tilbuddet fra Keolis betyder, at budgettet for driften af letbanen holder.

Skatteyderne i Odense vil set over en 21-årig periode skulle betale 43 millioner kroner årligt i nettobidrag til driften. I det tal er det forudsat, at de nuværende passagerberegninger - det vil sige 34.000 passagerer i gennemsnit på en hverdag - holder stik, oplyser han.

- Det årlige nettobidrag fra Odense Kommune på 43 millioner kroner er to millioner kroner billigere end forudsat i budgettet, der er fastsat i Økonomiudvalget. Det skal dog understreges, at vi kun har kigget på nettobidraget fra kommunen, mens vi ikke har opdateret prognosen for passagertal.

Hvorfor?

- Det skyldes, at et meget vigtigt parameter i at kunne gøre det, er spørgsmålet om, hvordan den fremtidige busdrift i Odense bliver indrettet, og det er Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning i færd med at kigge på i øjeblikket. Før den vigtige præmis kendes i løbet af næste år, giver det ikke mening at lave en ny endelig beregning af de forventede passagertal, siger Mogens Hagelskær.

Letbanen bliver forventeligt dyrere i drift, hvis man kigger isoleret på de fem første år, den kører, viser beregningerne. Her lyder budgettet på en årlig udgift for kommunekassen på 60 millioner kroner, og ifølge Mogens Hagelskær holder det også stik med Keolis' tilbud.

- De første fem år lander nettobidraget faktisk cirka en halv million kroner under de 60 mio. kroner, der er budgetteret med, siger letbanedirektøren.

Han tilføjer, at både den intense konkurrencesituation med fire bydere helt til det sidste plus den lave rente på de lån, letbanen optager, har haft positiv betydning for den pris for drift og vedligehold, Odense Letbane har kunnet opnå.

Renten på størstedelen af lånene er fast. I øjeblikket angår det 70 procent af lånesummen, og indenfor et par måneder opjusteres andelen af fastforrentede lån til 90 procent. Renteudgiften ligger dermed nogenlunde stabilt, selv hvis den generelle lånerente måtte ændre sig i de kommende år.